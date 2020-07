AFP Pologne: le conservateur Duda en tête du second tour de la présidentielle, selon des résultats presque complets

(AFP) Le président conservateur polonais sortant, Andrzej Duda, est arrivé en tête du second tour de l'élection présidentielle de dimanche, selon des résultats officiels quasi-complets diffusés lundi. Il devance le maire libéral pro-européen de Varsovie, Rafal Trzaskowski, avec 51,2% des votes, après le dépouillement de 99,7% des bulletins, a précisé la commission électorale. M. Trzaskowski obtient 48,79% des votes. Le résultat cimente la position du parti Droit et Justice (PiS), au pouvoir depuis 2015. "Le président Duda est réélu. Mais ce n'est pas une forte victoire", a déclaré à l'AFP le politologue Stanislaw Mocek, président de Collegium Civitas. "Les Polonais n'ont pas opté pour le changement proposé par Rafal Trzaskowski". Le président Duda est soutenu par le parti conservateur nationaliste PiS alors que le maire de Varsovie représente le principal parti d'opposition centriste Plateforme civique (PO), qui promettait de rétablir les liens avec l'Union européenne tendus depuis l'arrivée du PiS au pouvoir. "Le résultat fort de Rafal Trzaskowski lui donne la possibilité de devenir une figure clef de l'opposition libérale", a déclaré à la télévision privée TVN24 le politologue Andrzej Rychard. Un sondage à la sortie des urnes donnait dimanche soir une légère avance à M. Duda qui avait alors déclaré à Pultusk devant ses supporteurs: "je suis satisfait de ma victoire, même si c'est un sondage de sortie pour l'instant". L'élection, disputée à couteaux tirés, a été marquée par un taux de participation très élevé pour la Pologne, de 67,9%.



