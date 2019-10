A la Une .. Pollution des sols, de l'air...: Le Grand Port prié de revoir sa copie par l'autorité environnementale





"La justification du projet stratégique est clairement présentée au regard des besoins de développement économique, du contexte concurrentiel et de la nécessité d’améliorer et de moderniser le modèle logistique", indique-t-elle. "Toutefois, l’estimation des besoins surfaciques et d’exondement à plus long terme sont insuffisamment argumentés".



L’Autorité environnementale demande ainsi au maître d’ouvrage de préciser et de justifier le besoin global affiché de 55 hectares (43 pour la ZAP et 12 pour la future extension du terminal à conteneurs) ainsi que de distinguer les surfaces nécessaires suivant les objectifs du plan stratégique respectivement à l’horizon 2023 et 2030 (échéancier à relier aux perspectives d’aménagement prévues), et de les traduire clairement dans les cartographies du plan stratégique 2019-2023.



"L’exposé des effets notables du projet sur l’environnement pourrait être approfondi sur certains points spécifiques à enjeu et les mesures proposées plus concrètes", est-il encore noté. L'autorité environnementale cite notamment "la problématique de pollution des sols au plomb soulevée dans l’analyse de l’état initial de l’environnement" qui "n’est pas traitée dans l’exposé des effets" et pour laquelle "aucune mesure d’évitement n’est présentée". En outre, "les mesures associées à la réduction de la capacité drainante des sols et aux risques de pollution des masses d’eaux côtières et souterraines à la disponibilité de la ressource en eau et à la préservation du milieu marin doivent être renforcées". Sur ce dernier point, il est demandé au maître d’ouvrage de développer l’analyse des incidences sur le Grand Dauphin de l’Indopacifique et la Baleine à bosse, classés dans la liste rouge de l’UICN en 2013.



Dépassement de seuils réglementaires



De manière globale, l'autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage "d’identifier les mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation concrètes et opérationnelles qui seront mises en œuvre dans le cadre des projets d’aménagement" concernant les incidences du projet sur les points soulevés.



À noter que le bilan sur la qualité de l’air des communes du Port, de la Possession et de Saint-Paul permet d’identifier des dépassements de seuils réglementaires entre 2004 et 2018 concernant le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, les PM10. "L’installation de nouvelles activités et la poursuite du trafic maritime auront une incidence négative limitée sur la qualité de l’air, l’accueil de plus gros navires permettant de réaliser des économies d’échelle", est-il souligné.



Toutefois, la pollution liée aux navires, et notamment l’impact des fumées, contribue également fortement à la pollution de l’air et à son impact sur la santé. Et bien que l'amélioration de la qualité de l’air fasse partie des objectif, "le document ne comporte pas de description ni d’estimation des rejets potentiels liés au trafic de bateaux ou à ces activités portuaires". Le rapport recommande ainsi de mieux caractériser l’état du milieu et de préciser la nature des émissions polluantes relatives aux activités portuaires (quantité et qualité). L'Autorité environnementale a rendu un rapport portant sur le projet stratégique 2019/2023 du Grand Port Maritime. Et certains points laissent à désirer, selon son analyse."La justification du projet stratégique est clairement présentée au regard des besoins de développement économique, du contexte concurrentiel et de la nécessité d’améliorer et de moderniser le modèle logistique", indique-t-elle. "Toutefois, l’estimation des besoins surfaciques et d’exondement à plus long terme sont insuffisamment argumentés".L’Autorité environnementale demande ainsi au maître d’ouvrage de préciser et de justifier le besoin global affiché de 55 hectares (43 pour la ZAP et 12 pour la future extension du terminal à conteneurs) ainsi que de distinguer les surfaces nécessaires suivant les objectifs du plan stratégique respectivement à l’horizon 2023 et 2030 (échéancier à relier aux perspectives d’aménagement prévues), et de les traduire clairement dans les cartographies du plan stratégique 2019-2023."L’exposé des effets notables du projet sur l’environnement pourrait être approfondi sur certains points spécifiques à enjeu et les mesures proposées plus concrètes", est-il encore noté. L'autorité environnementale cite notamment "la problématique de pollution des sols au plomb soulevée dans l’analyse de l’état initial de l’environnement" qui "n’est pas traitée dans l’exposé des effets" et pour laquelle "aucune mesure d’évitement n’est présentée". En outre, "les mesures associées à la réduction de la capacité drainante des sols et aux risques de pollution des masses d’eaux côtières et souterraines à la disponibilité de la ressource en eau et à la préservation du milieu marin doivent être renforcées". Sur ce dernier point, il est demandé au maître d’ouvrage de développer l’analyse des incidences sur le Grand Dauphin de l’Indopacifique et la Baleine à bosse, classés dans la liste rouge de l’UICN en 2013.De manière globale, l'autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage "d’identifier les mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation concrètes et opérationnelles qui seront mises en œuvre dans le cadre des projets d’aménagement" concernant les incidences du projet sur les points soulevés.À noter que le bilan sur la qualité de l’air des communes du Port, de la Possession et de Saint-Paul permet d’identifier des dépassements de seuils réglementaires entre 2004 et 2018 concernant le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, les PM10. "L’installation de nouvelles activités et la poursuite du trafic maritime auront une incidence négative limitée sur la qualité de l’air, l’accueil de plus gros navires permettant de réaliser des économies d’échelle", est-il souligné.Toutefois, la pollution liée aux navires, et notamment l’impact des fumées, contribue également fortement à la pollution de l’air et à son impact sur la santé. Et bien que"le document ne comporte pas de description ni d’estimation des rejets potentiels liés au trafic de bateaux ou à ces activités portuaires". Le rapport recommande ainsi de mieux caractériser l’état du milieu et de préciser la nature des émissions polluantes relatives aux activités portuaires (quantité et qualité). N.P Lu 258 fois







Dans la même rubrique : < > 📷 Volcan : Les gendarmes mobilisés au pied de la coulée (Pierrot Dupuy) Le volcan a (enfin) été rendu aux Réunionnais...