Pollution à Antananarivo : Une concentration de particules fines jusqu'à 4 fois supérieure au seuil d'alerte de l'OMS

Par N.P - Publié le Samedi 15 Octobre 2022 à 17:37





Parmi les causes : le manque de vent pour évacuer la fumée toxique dégagée par les voitures et camions dont beaucoup sont anciens et donc très polluants, mais aussi les émanations d’une immense décharge où brûlent les ordures ménagères d’un million et demi d’habitants ainsi que des feux de brousse. De nombreux enfants souffrant de fièvre, de difficulté respiratoire ou d’irritation oculaire ont envahi les hôpitaux, rapporte l'



Dans son bulletin du 14 octobre, le service météorologique de Madagascar alertait sur un niveau de qualité de l’air demeurant malsaine pour les personnes sensibles, rapporte



Pour rappel, Atananarivo fait partie des villes les plus polluées au monde. Cette mauvaise qualité de l'air est à l'origine de 31,3% des décès enregistrés à Madagascar en 2016, selon le Plan d'Action en matière de Santé et de Pollution de Madagascar. Outre des maladies cardiovasculaires et respiratoires, la pollution atmosphérique peut entraîner des cancers.



À l'échelle mondiale, ce sont 4,5 millions de décès prématurés liés à l'air ambiant qui ont été recensés en 2019, contre 2,9 millions en 2000.

