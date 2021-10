Pollution : Quantités records de gaz à effet de serre

Selon le dernier bulletin de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) publié ce lundi, l’accumulation des gaz à effet de serre a largement augmenté l’an dernier.



Accumulation record de gaz à effet de serre



Malgré un "recul temporaire des nouvelles émissions", l’OMM indique que “le ralentissement de l’économie imposé par la Covid-19 n’a pas eu d’incidence perceptible sur le niveau et la progression des gaz à effet de serre dans l’atmosphère”.



Par exemple, l’augmentation de méthane (CH4) observée entre 2019 et 2020 "était plus élevée qu’entre 2018 et 2019 et supérieure à la moyenne annuelle des dix années précédentes. Plus largement, “le taux d’augmentation annuel a dépassé la moyenne de la période 2011-2020”, dévoilent les scientifiques.



La tendance se poursuit cette année, “Les données issues des stations de surveillance montrent clairement que les niveaux de CO2 ont continué d’augmenter en 2021”.



De lourdes conséquences



Les experts alertent une nouvelle fois sur les conséquences climatiques mais aussi socio-économiques de cette accumulation de gaz à effet de serre :



“La température mondiale continuera d’augmenter tant que les émissions se poursuivront. Outre la hausse des températures, cela implique davantage de phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des chaleurs et pluies intenses, la fonte des glaces, l’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans, avec les lourds impacts socio-économiques qui les accompagnent.”



Ce constat compromet les objectifs de l’accord de Paris, à savoir contenir la hausse à 1,5 à 2°C au-dessus des niveaux préindustriels.



"Au rythme où augmentent les concentrations de gaz à effet de serre, l’élévation des températures à la fin du siècle sera bien supérieure aux objectifs de l’Accord de Paris. (...) Nous sommes très loin du but", a souligné le Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas.



Revoir notre mode de vie



L’annonce de ces records de concentration de gaz à effet de serre dans l’air vient également perturber la COP 26 qui doit se tenir du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow, en Écosse.



"On espère voir une majoration spectaculaire des engagements à la COP26.(...) Nous devons repenser l’industrie, le secteur énergétique et les transports, et tout notre mode de vie (...). Il n’y a pas de temps à perdre", a conclu le Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale.