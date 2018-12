Pollution: La Nouvelle-Calédonie interdit le plastique à usage unique

Une avancée pour la planète. Pour lutter contre la pollution, la Nouvelle-Calédonie a décidé d'interdire progressivement, d'ici 2020, l'utilisation de tous les objets en plastique à usage unique.



Soutenu par les élus de Calédonie Ensemble (parti de droite modéré) et les indépendantistes, le texte a été adopté ce jeudi par le Congrès (les deux groupes affiliés "Les Républicains" se sont abstenus, critiquant une loi rédigée "dans l'urgence", "négligeant la préparation des industriels locaux").



Ainsi, dès le 1er juillet prochain, seront interdits les sacs en plastique à usage unique distribués à la caisse des magasins, les sacs non biosourcés, mais aussi les cabas en plastique réutilisables. À compter du 1er septembre 2019, ce sera au tour des gobelets, verres, tasses, assiettes, pailles ou encore coton-tiges en plastiques. Puis, en mai 2020, des barquettes.



"Il était temps. Le plastique est un fléau en Nouvelle-Calédonie, on en trouve dans les rivières, les mangroves, les forêts, le lagon… ", a réagi une membre de l'association écologiste Mocamana alors que chaque année, les habitants de Nouvelle-Calédonie utilisent près de 60 millions de sacs plastique, 40 millions de barquettes et 5 tonnes de pailles.