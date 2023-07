Communiqué Politique urbaine à Saint-Pierre : "Un véritable désastre économique pour nos petits commerçants du centre-ville"

Pour Emmanuel Doulouma, fondateur de "Saint-Pierre + Verte", la politique d'aménagement de la municipalité va à l'encontre des intérêts des citoyens et des commerçants du centre-ville. Par N.P - Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 à 09:51

Le communiqué :



Nous nous devons d’hausser le ton face à une politique d'aménagement qui va à l'encontre des intérêts des citoyens et des commerçants du centre-ville.

Nous dénonçons avec une indignation justifiée la décision unilatérale et autoritaire de la municipalité de réduire considérablement le nombre de places de stationnement disponibles, sans consultation ni prise en compte des préoccupations légitimes de la population.

En sacrifiant sans scrupules 3000 m² de terrains municipaux à l'arrière de l'Etat Civil et de l'ancien commissariat (rues des Bons Enfants / Archambaud) pour un hôtel, et 8000 m² de foncier municipal aux Terrains Albany (front de mer de Saint-Pierre) pour un projet commercial et hôtelier qui sera bientôt remis sur le tapis, la municipalité fait fi de l'impact désastreux de ces décisions sur la vie quotidienne des habitants et des commerçants du centre-ville.

De surcroît, la construction de la Nouvelle Citée Administrative, qui a entraîné la réduction de 220 places de parking public à environ 100 places, illustre l'absence totale de considération de la municipalité pour les besoins de mobilité. Les conséquences sur les commerçants, dont la clientèle se raréfie du fait de cette pénurie de stationnement, sont catastrophiques.

Nous déplorons également l'expansion sans frein de la politique d'urbanisation commerciale en périphérie de la ville. Avec l'aménagement des 14 hectares d'espace commercial supplémentaire sur les terres cannières situées derrière Canabady, voté dans le cadre du futur Eco Plus le 26 juin dernier, la municipalité sacrifie le tissu économique local au profit de grandes enseignes dévastatrices et prédatrices.

Mais cela ne s'arrête pas là ! La municipalité envisage également d'installer deux grands parkings relais en périphérie de la ville desservi par des navettes. L’idée intéressante à première vue mais à condition de limiter l’installation de commerces en périphérie et de mener une véritable politique de mobilité douce avec des pistes cyclables … mais ça n’est pas le cas. De plus de nouveaux horodateurs sont en cours d’acquisition et une étude pour l’extension du stationnement payant seraient actés… Là encore nos élus ont omis de consulter les acteurs du centre-ville sur des outils qui contribuent bien souvent à repousser leur clientèle au bénéfice des centres commerciaux.

Toutes ces mesures prises démontrent clairement l'arrogance avec laquelle la municipalité entend imposer ses décisions sans écouter le peuple qu'elle est censée représenter.

Le 26 juillet dernier, une réunion d'information en mairie a été l'occasion pour les commerçants du centre-ville d'exprimer leur mécontentement légitime. Malheureusement, cette mascarade de réunion s'est révélée être un simulacre de consultation, sans la moindre proposition de solution concrète pour répondre aux inquiétudes légitimes des commerçants. Une bonne partie, excédée par cette arrogance, ont quitté la salle avant même la fin de cette parodie de dialogue démocratique.

L'opposition Citoyenne de Saint-Pierre refuse de rester silencieuse face à cette dérive autoritaire de la municipalité. Nous exigeons solennellement un réel dialogue démocratique, une consultation honnête et transparente auprès de tous les acteurs concernés avant toute prise de décision sur l'aménagement de notre ville.

Nous appelons la municipalité à cesser de mépriser les citoyens et à écouter leurs voix légitimes. Il est temps que nos élus se rappellent qu'ils sont au service du peuple, et qu'ils agissent en conséquence en privilégiant une approche responsable respectant le cadre de vie, l'environnement, et les besoins réels de la population.

Nous exhortons la municipalité à revoir ses projets d'aménagement et à agir en toute transparence et en totale concertation avec les citoyens et les acteurs locaux.



Emmanuel DOULOUMA

Fondateur de Saint-Pierre + Verte

Opposition Citoyenne de Saint-Pierre