Politique jeunesse : Les jeunes saint-paulois appelés à donner leur avis

La jeunesse représente un enjeu fondamental pour la Ville de Saint-Paul qui compte plus de 11 628 habitants âgés de 11 à 17 ans et 7 933 habitants âgés de 18 à 25 ans, soit près de 20 % de sa population (INSEE 2018).

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Paul met en œuvre une politique Jeunesse ambitieuse structurée autour de 6 axes :

– L’épanouissement du jeune à travers la culture et les loisirs

– L’insertion des jeunes

– La prévention et la santé

– La mobilité et le logement des jeunes

– La gouvernance de la politique jeunesse

– L’exercice de la citoyenneté des jeunes



Durant les vacances australes de juillet/août 2022, la Commune a lancé les premières “Vac’Ado” à destination des jeunes de 11 à 17 ans.



Ce dispositif d’accueil de loisirs sans hébergement a connu un succès immédiat. Il sera reconduit dès 2023. D’ici la fin de l’année, Saint-Paul va lancer plusieurs actions par l’ouverture de sa première Structure d’Information Jeunesse : la participation de 6 jeunes âgés de 13 à 17 ans au Congrès National de l’ANACEJ du 25 au 28 octobre, la mise en œuvre d’animations pour les 18-25 ans et enfin l’organisation d’un Forum dédié aux jeunes pour clôturer cette année.

En parallèle, afin d’être au plus près des aspirations de ses habitants, la collectivité mène actuellement une “concertation jeunesse” sur des sujets tels que l’accès aux loisirs, à la culture et aux sports, la mobilité, l’information, la communication, la santé, l’insertion, qui permettra de co-construire ensemble un projet municipal à destination de nos jeunes Saint-Paulois.

Si vous êtes âgés de 11 à 26 ans, vous pouvez donc participer à cette concertation en renseignant les questionnaires à destination des 11-17 ans et des 18-26 ans.







