Politique de la Ville : Jean-Louis Borloo attendu prochainement à La Réunion ?

Référente locale du mouvement Bleu Blanc Zèbre et élue locale déléguée au Contrat de Ville de Saint-Louis, Juliana M'Doihoma plaide pour la venue de Jean-Louis Borloo dans l'île. L'ancien ministre de la Ville s'est vu confier par Emmanuel Macron une mission visant à dresser un état des lieux et formuler des propositions concrètes pour améliorer l'impact de la politique de la ville.



Pour l'élue saint-louisienne, "il s'agit là d'une fenêtre d’opportunité majeure pour nos quartiers prioritaires réunionnais et leurs habitants". Néanmoins, elle déplore "l’insuffisante implication et prise en compte de nos outre-mers dans la démarche, alors même que nos territoires regorgent de spécificités".



Après une rencontre avec le président de Bleu Blanc Zèbre, mouvement moteur et coordonateur de la démarche dans l'Hexagone, Juliana M'Doihoma a plaidé en faveur d'une "étape réunionnaise" des Etats généraux de la Politique de la Ville, "incluant la venue de Jean-Louis Borloo". "Si Grigny, Roubaix, Mulhouse (et bientôt Sevran) ont pu accueillir leur Tour de France des solutions, alors pourquoi pas La Réunion ?", explique-t-elle.



La conseillère régionale a par ailleurs rappelé qu'à La Réunon, "13 communes sont concernées, 49 quartiers concentrant près de 165 000 habitants (20% de la population totale)". Elle appelle les élus locaux "à se rassembler au-delà des clivages partisans et à bâtir ensemble une contribution réunionnaise à ce mouvement de refondation de la politique de la ville".



Une première rencontre des élus locaux se tiendra ce samedi 3 février 2018 à Saint-Louis.