La grande Une Politique : Un documentaire pour expliquer les raisons de la colère à La Réunion et en Outre-mer

"Vents de colère" réalisé par Jean-Marie Montali et Stéphane Krausz tente de comprendre pourquoi les électeurs ultramarins ont largement voté pour les extrêmes lors de la dernière élection présidentielle. Par NP - Publié le Samedi 6 Mai 2023 à 18:09





A La Réunion, Didier Hoareau, chef d'entreprise dans les transports, candidat RN aux dernières législatives et



Liberté, égalité, fraternité ne semblent également plus raisonner à Mayotte, engluée dans l'insécurité et l'immigration, en Martinique, empoisonnée par le chlordécone, ou en Guyane, sclérosée par le trafic de drogue, dépeignent les réalisateurs du documentaire disponible sur Au premier comme au second tour de la dernière Présidentielle, La Réunion a choisi les extrêmes, de gauche puis de droite. Si plus de la moitié des électeurs des Outre-mer ont boudé les urnes, beaucoup de ceux qui se sont exprimés se sont en effet tournés d'un côté à l'autre de l'échiquier politique. Le documentaire "Vents de colère" présente ainsi les territoires ultramarins comme des cocottes-minute prêtes à exploser.A La Réunion, Didier Hoareau, chef d'entreprise dans les transports, candidat RN aux dernières législatives et condamné notamment pour abus de biens , mais aussi Sullaiman Soilihi, " influenceur" condamné par la justice et candidat également aux dernières législatives, ou encore Jade, artiste et membre du QG des Zazalé, ont parlé des raisons de la colère, et d'élus peu en phase avec la population.Liberté, égalité, fraternité ne semblent également plus raisonner à Mayotte, engluée dans l'insécurité et l'immigration, en Martinique, empoisonnée par le chlordécone, ou en Guyane, sclérosée par le trafic de drogue, dépeignent les réalisateurs du documentaire disponible sur France.tv