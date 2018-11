Policiers blessés sur le front de mer : Les trois agresseurs condamnés à de la prison ferme

Deux jeunes hommes et une jeune femme ont, hier, été condamnés pour violences et menaces envers des policiers, indique la presse écrite. Les faits se sont produits très tôt samedi matin en sortie de boite de nuit sur le front de mer de St-Pierre.



Une bagarre éclate entre deux jeunes filles et attire une cinquantaine de curieux. Alertés, quatre policiers de la BAC arrivent sur les lieux. Du gaz lacrymogène est utilisé pour disperser la foule. Un des jeunes, âgé de 25 ans, se montre menaçant et veut en découdre avec les forces de l’ordre. Un autre de 27 ans assène un coup de pied à un policier et crache sur un autre tandis que sa petite amie lance un projectile alors qu’il se fait interpeller. Résultats: 7 jours d’ITT au total pour les policiers.



Les trois prévenus au casier judiciaire vierge, jusqu’à présent, ont été condamnés à des peines de prison ferme allant de 6 à 8 mois aménageables. De peines insuffisantes pour les syndicats de police venus soutenir leurs collègues hier à l’audience.