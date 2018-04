A la Une . Policiers blessés et galets sur les véhicules: SGP Police attend une justice ferme

Lors d'une opération de police menée conjointement par divers services du SIAAP (service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité), dans les quartiers du Chaudron, Vauban et sur le boulevard Lancastel, les forces de l'ordre ont fait l'objet de jets de galets et de projectiles divers.



Deux de nos collègues ont été blessés lors de l'interpellation d'un individu pour des faits d'outrage et de rébellion. Le nombre de policiers blessés à ce jour s'alourdit tristement. En l'espace d'un mois, 22 policiers réunionnais ont fait l'objet d'atteintes à leur intégrité physique. A cela viennent s'ajouter de nombreux dégâts sur plusieurs véhicules de police.



Le syndicat Unité SGP POLICE FO est attristé par ce bilan "intolérable et inacceptable !". Dans un communiqué, le syndicat "dénonce ce déchaînement de violence contre les forces de l'ordre". Il "condamne fermement ces actes inadmissibles et demande que des peines maximales et exemplaires soient prononcées lors de tout fait de violence à l'encontre d'un policier."



Pour Unité SGP POLICE FO, "il est inconcevable et intolérable qu'agresser un policier entre dans les mœurs". Enfin, le syndicat apporte "son plus grand soutien à l'ensemble des policiers pour leur professionnalisme sans faille et leur abnégation au service du citoyen et souhaite un prompt rétablissement à leurs collègues blessés."





