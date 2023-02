A la Une . Policier percuté à St-Denis : Case prison pour un trio de délinquants

Une nuit de janvier 2022, à la sortie de la tranchée couverte, un automobiliste sans permis percutait volontairement un policier qui s'apprêtait à le contrôler. Le véhicule avait été volé avec deux complices. Le chauffard avait pris la fuite avant de se rendre huit jours plus tard. Le trio est sévèrement condamné. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 16:43





Le lendemain, le véhicule, une Opel Karl, était retrouvé dans les hauteurs de Saint-Denis et Il est 22 heures ce lundi 24 janvier 2022, lorsqu'un équipage de la CDI (Compagnie départementale d'intervention) effectue une patrouille dans le chef-lieu, au niveau de la tranchée couverte. Alors que les agents s'apprêtent à effectuer un contrôle "couvre-feu", un automobiliste fonce droit sur les policiers à la sortie de l'axe couvert. Un officier est violemment percuté et blessé aux bras et aux jambes. Trois mois d'arrêt de travail lui sont prescrits alors que le chauffard qui roulait sans permis prend la fuite.Le lendemain, le véhicule, une Opel Karl, était retrouvé dans les hauteurs de Saint-Denis et deux jeunes Dionysiens étaient arrêtés . Ce n'est que huit jours plus tard que le conducteur avait choisi de se dénoncer. Petit à petit, les langues s'étaient déliées. Le trio avait d'abord dérobé une voiture de location à Sainte-Marie puis avait tenté de cambrioler une société d'audit sans succès et avait dégradé les locaux. Leurs méfaits s'étaient poursuivis dans une entreprise de téléphonie où des ordinateurs, des téléphones et des enceintes avaient disparu. Chez Soleil Réunion, les malfrats cagoulés avaient piqué 3000 euros en espèces.





Heureusement, l'homme sportif et corpulent avait eu le réflexe de sauter sur le capot du véhicule pour ne pas passer sous les roues. "Je ne voulais pas aller en prison", lance le conducteur, Kenson B. "J'aurais fait pareil, question de logique", poursuit un de ses compères, Luigi G., 23 ans. "On a volé la voiture, c'était parce que je voulais apprendre à conduire", avance Jordan B., 19 ans. Des déclarations aussi navrantes qu'inquiétantes quant à l'avenir de ces jeunes sans formation, sans emploi et sans soutien familial.



Des peines sévères ont été prononcées à l'issue de l'audience collégiale correctionnelle de ce jeudi. 3 ans ferme pour Kenson, 15 mois ferme pour Jordan et 18 mois ferme pour Luigi dont un sursis a été révoqué. Tous dorment en prison et devront indemniser la victime.

