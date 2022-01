Policier percuté : Un premier passager du véhicule impliqué placé en détention provisoire

L’un des passagers du véhicule qui a foncé sur un fonctionnaire de police lundi soir dernier passe une première nuit en prison ce jeudi. Son défèrement au palais de justice de Saint-Denis depuis ce jeudi après-midi vient de déboucher logiquement sur un placement en détention provisoire.



Une mesure retenue par le juge des libertés qui permet à l’enquête de se dérouler sereinement puisque le conducteur de la voiture folle est toujours recherché à cette heure.



L’autre passager qui avait pris place dans ce véhicule de location volé sera fixé sur son sort dans les minutes qui viennent. Il devrait tout aussi logiquement être placé en détention provisoire, pour les mêmes motifs d’éviter tout contact entre les trois protagonistes s'ils venaient à être remis en liberté.



Comme nous vous le révélions mardi matin, il est environ 22 heures ce lundi 24 janvier lorsqu'un équipage de la compagnie départementale d'intervention effectue une patrouille dans les rues de Saint-Denis.



Les policiers positionnent leur dispositif de contrôle routier à hauteur de la tranchée couverte sur le boulevard Sud. Plus d’une heure après l’entrée en vigueur du couvre-feu, les forces de l’ordre voient débouler un automobiliste qui ne répond pas à leur injonction de ralentir et de s’immobiliser. Le véhicule percute un agent de police.



L’homme est blessé aux bras et aux jambes, ce qui lui vaudra trois semaines d’ITT. Le conducteur et ses deux passagers aggravent également leur cas à ce moment-là en se rendant coupable d’un délit de fuite.



Si les deux passagers ont été appréhendés 24 heures après leur bravade, le conducteur et donc principal acteur de cette tentative de meurtre sur dépositaire de l'ordre public demeure à cette heure toujours en fuite.