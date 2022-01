A la Une . Policier percuté : Les passagers qui accompagnaient le chauffard présentés à la justice

Dans la nuit de lundi à mardi 25 janvier, à la sortie de la tranchée couverte, un automobiliste a percuté un policier qui s'apprêtait à le contrôler. Il avait choisi de ne pas se soumettre aux injonctions des forces de l'ordre et de foncer sur les quatre officiers. Alors que le chauffard est toujours en fuite, les deux hommes qui l'accompagnaient sont déférés devant le parquet de Saint-Denis.





L'enquête pour tentative de meurtre se poursuit. Comme nous vous le révélions mardi matin , il est environ 22 heures lundi dernier lorsqu'un équipage de la CDI (Compagnie départementale d'intervention) effectue une patrouille dans le chef-lieu, au niveau de la tranchée couverte. Alors que les agents s'apprêtent à effectuer un contrôle "couvre-feu", un automobiliste fonce droit sur les policiers à la sortie de l'axe couvert. Un policier est violemment percuté et blessé aux bras et aux jambes. Trois semaines d'arrêt de travail lui ont été prescrites. Le chauffard a immédiatement pris la fuite.Son véhicule a été retrouvé mardi matin dans les hauteurs de Saint-Denis. Deux hommes l'accompagnaient au moment des faits et ont été arrêtés, mardi et mercredi.À l'issue de leurs auditions, ils sont présentés ce jeudi au parquet de Saint-Denis en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Un juge d'instruction pourrait leur signifier leur mise en examen et saisir le juge des libertés et de la détention en vue de leur placement en détention provisoire. Le chauffard est toujours activement recherché.L'enquête pour tentative de meurtre se poursuit.