La grande Une Police nationale : Deux armes de poing volées chez les cadets de la République restent introuvables

Quelques jours avant la rentrée scolaire, des armes de poing, des gilets pare-balles et des cartouches ont été dérobés dans les locaux qu’occupe la promotion annuelle des Cadets au sein de la base aérienne 181 proche de Gillot. Les auteurs sont activement recherchés. Une information Zinfos974. Par La Rédaction - Publié le Dimanche 29 Janvier 2023 à 20:31

À la base aérienne 181 située à Sainte-Marie, tout près de l'aéroport Roland Garros, des bâtiments se sont libérés il y a une dizaine d’années. Ainsi, le détachement "air" accueille tous les ans la promotion des cadets de la République qui suivent une formation théorique et pratique délivrée par la Police nationale installée sur la zone qui lui est attribuée. Selon nos informations, deux armes de poing ainsi que des gilets pare-balles et plus d’une cinquantaine de cartouches ont été dérobés.



La date exacte des faits ne serait pas précisément connue mais correspondrait aux jours qui ont précédé la rentrée scolaire.



Un vol qui interroge quant à la surveillance du site puisque armes, gilets et cartouches se trouvaient dans une armoire forte. Selon une source proche de ce dossier sensible, les domiciles des futurs cadets ont été perquisitionnés mais sans résultat.



Une course contre la montre est engagée au sein de la Police nationale afin de retrouver les auteurs mais surtout les armes qui se baladent dans la nature entre les mains de personnes qui pourraient potentiellement être dangereuses. Des armes factices utilisées pour les entrainements au tir auraient également été subtilisées.



Vu la configuration des lieux, ces vols ne sont vraisemblablement pas des vols d’opportunité mais plutôt perpétrés par des individus qui connaissent les lieux et ce qu’ils renferment. Une enquête a été ouverte en interne.