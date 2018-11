<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Police municipale et gendarmerie unies contre la délinquance Le sous-préfet et le maire de Saint-Paul ont renouvelé la convention de partenariat entre la gendarmerie et la police municipale pour lutter contre la délinquance.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur la période 2015/2016, la délinquance générale enregistre une baisse significative de 11% sur le territoire de Saint-Paul. Le fruit d’un travail partenarial entamé depuis le début des années 2000 entre la police municipale et la gendarmerie ? Le sous-préfet Olivier Tainturier en est convaincu. Le représentant de l’Etat n’a eu de cesse d’ailleurs de saluer « la bonne coordination » entre les deux services avant de renouveler la convention liant l’Etat et la municipalité saint-pauloise sur cette collaboration. « Les chiffres sont favorables. Et plus notre présence sera marquée et remarquée sur le terrain, mieux on luttera contre la délinquance générale » a insisté Olivier Tainturier.



Ce partenariat établi en 2000 mais qui trouve une véritable concrétisation en 2015 avec la mise en place d’une CCAST (Cellule de Coordination Active de Sécurité du Territoire) a permis de développer moult actions. Déjà, comme l’a souligné le colonel Casso, commandant la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul, les policiers municipaux ont pu bénéficier d’une formation « calquée » sur celle des gendarmes. Objectif, une meilleure coordination sur le terrain et notamment lors des grandes manifestations qui font appel aux deux forces de police.



De manière plus opérationnelle, une quarantaine d’opérations spécifiques de lutte anti délinquance sont menées par an sur la commune ; 68 patrouilles conjointes de nuit sont effectuées sur le secteur de Saint Paul et de Saint-Gilles, en particulier à la sortie des boîtes de nuit ; Une présence permanente est assurée afin de limiter la délinquance et le sentiment d’insécurité sur le centre-ville de Saint-Paul, l’esplanade des Roches Noires, de Boucan Canot, Plateau Caillou, Saint-Gilles ou encore à la Saline en particulier les week-ends et pendant les vacances scolaires…



Par ailleurs, la ville de Saint-Paul est la première de l’île à adhérer au réseau Quartz, qui lui ouvre un accès au système de radiocommunication d’intervention de la Gendarmerie. Une brigade de 20 Médiateurs de Sécurité Urbaine est venue compléter le travail des ASVP pour fluidifier la circulation et sécuriser l’arrivée et le départ de nos enfants devant les écoles primaires et maternelles. Enfin, les contrôles des établissements émettant de la musique amplifiée ont été augmentés afin de lutter contre les tapages diurnes et nocturnes.



Saluant à son tour ce travail de partenariat, le maire Joseph Sinimalé a cependant souhaité un renforcement des actions de prévention. « Il faut mettre en place un plan de prévention et utiliser le sport comme levier », a insisté le maire. Une action qui doit s’accompagner d’une présence des forces de police à proximité de la population. C’est dans ce sens qu’un poste de police municipale a été implanté à Saint-Gilles-les-Bains, un autre à la Saline et bientôt au Guillaume. « Nous ne pouvons agir seul. Nous avons besoin des services de l’Etat à nos côtés », a conclu le maire. Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > Les animations pour l’inauguration de la médiathèque Michel-Adélaïde reportée Une conférence gratuite sur la bientraitance familiale sur le front de mer