Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Police municipale : Déploiement officiel de la brigade de nuit Ce samedi 17 décembre, la Brigade de Nuit de la Police Municipale a été déployée officiellement. Après une phase de tests qui a duré plusieurs mois, la brigade de nuit de la Police Municipale de la Ville de Saint-Paul est opérationnelle et assure la sécurité et la tranquillité publique. Visite sur le terrain à Saint-Gilles-les-Bains.

C’est en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de Sébastien GUYON délégué à la sécurité et à la police, de Virginie SALLÉ, déléguée à la politique du bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains et de Thomas ADAME, directeur de la Police Municipale de la Ville de Saint-Paul que s’est déroulée ce samedi 17 décembre la tournée des commerçants de l’esplanade des Roches-Noires. L’objectif, “leur annoncer le déploiement de la brigade de nuit de la Police Municipal qui effectuera des rondes régulières à des heures de fortes affluences comme c’est le cas ce soir”, commente Emmanuel SÉRAPHIN en présence des restaurateurs favorables aux nouveaux dispositifs déployés par la Ville pour lutter contre les incivilités. Une présence renforcée et récurrente de la Police Municipale plutôt bien accueillie par la population qui se sent davantage en sécurité.



Présence de caméras de surveillance et recrutement d’Assistants Temporaires de Police Municipale



Plusieurs agents, à terme ils seront 18, seront dispactchés en plusieurs équipes pour sillonner les zones sensibles du territoire. Objectif : faire de la sensibilisation, de la prévention mais aussi de la dissuasion. En renfort des brigades de nuits, la population saint-pauloise peut également compter sur le Centre de Surveillance Urbain (CSU) inauguré le 14 décembre dernier. Plusieurs caméras ont été positionnées à Saint-Paul et à Saint-Gilles. D’ici 2023, 51 caméras seront opérationnelles pour couvrir le territoire. Enfin, en cette période estivale et de forte fréquentation, dix Assistants Temporaires de Police municipale ont été recrutés. Ils viennent en renfort des effectifs de police durant les périodes de vacances scolaires. Ils sont affectés dans les différentes unités de la Police Municipale sur le territoire : zone balnéaire, centre-ville de Saint-Gilles et de Saint-Paul, La Saline… Ces ATPM ont suivi des formations aux gestes techniques professionnels d’intervention (GTPI). Ils peuvent se voir confier les missions suivantes : surveillance des plages (rappel des interdiction de camping, feu de camp, barbecue) traitement des incivilités, verbalisation des stationnements anarchiques sur les lieux récurrents, sensibilisation sur les déchets…







