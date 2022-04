A la Une . Police de La Réunion : Alerte aux dangers du GHB dans les lieux de fête

Alors que le week-end se profile, la Police de La Réunion alerte les noctambules sur les dangers du GHB.

Par NP - Publié le Vendredi 22 Avril 2022 à 09:03





Le GHB, surnommé la drogue du violeur ou encore "liquid ecstasy", se retrouve sous la forme d’une poudre blanche ou de liquide incolore. Inodore et sans goût, cette drogue peut ainsi aisément être versée à l’insu d’une personne dans une boisson sans rien changer à son aspect. Les effets se font ressentir 15 à 30 minutes après absorption et durent environ une heure. Si les premiers effets sont des sensations de chaleur et d’ivresse, en fonction de la quantité, le GHB procure une désinhibition. À forte dose, il peut être un somnifère puissant. Les effets secondaires qui doivent également alerter sont des maux de tête, une hypersalivation, des nausées et vomissements, ou encore une amnésie en cas d’association avec l’alcool.



Une alerte qui survient alors que sur le territoire hexagonal, des plaintes affluent dans plusieurs villes de France pour des piqûres sauvages en boite de nuit. "Ne laissez jamais vos verres sans surveillance ; n'acceptez jamais de verre tendu par un inconnu ; faites immédiatement appel au 17 si vous pensez avoir ingéré ou si vous êtes témoin de comportements laissant à penser qu'une personne a ingéré du GHB". Ces conseils sont prodigués par la Police nationale de La Réunion ce vendredi matin sur les réseaux sociaux à l’attention particulière des noctambules.Le GHB, surnommé la drogue du violeur ou encore "liquid ecstasy", se retrouve sous la forme d’une poudre blanche ou de liquide incolore. Inodore et sans goût, cette drogue peut ainsi aisément être versée à l’insu d’une personne dans une boisson sans rien changer à son aspect. Les effets se font ressentir 15 à 30 minutes après absorption et durent environ une heure. Si les premiers effets sont des sensations de chaleur et d’ivresse, en fonction de la quantité, le GHB procure une désinhibition. À forte dose, il peut être un somnifère puissant. Les effets secondaires qui doivent également alerter sont des maux de tête, une hypersalivation, des nausées et vomissements, ou encore une amnésie en cas d’association avec l’alcool.