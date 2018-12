Police : Le syndicat Alliance appelle au service minimum à La Réunion

L'appel national du syndicat de police Alliance à fermer les commissariats pour la journée de demain trouve écho à La Réunion. Localement le syndicat lance une journée de "service minimum" pour demain mercredi 19 décembre. Les agents de police sont invités à ne sortir qu'en cas d'appel au 17 ou d'urgence, et à limiter les verbalisations, sauf en cas d'infractions dangereuses comme l'explique Idriss Rangassamy, secrétaire départemental du syndicat Alliance à La Réunion.



Les revendications sont les mêmes sur notre île qu'en métropole : "il faut nous donner les moyens de travailler correctement" indique le secrétaire départemental, "surtout après les dégâts et les pertes subis pendant la protestation des gilets jaunes localement".



Plus de moyens, une meilleure rémunération mais aussi plus de considération pour les agents de police : "malgré l'investissement de tous les corps de la police nationale, le gouvernement ne nous entend pas" explique Idriss Rangassamy, "comme les gilets jaunes, les policiers sont des citoyens qui ont des factures à payer et des familles à nourrir".



Les syndicats de police ont rendez-vous aujourd'hui avec le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Mais la discussion s'annonce compliquée alors que le budget 2019 prévoit déjà une baisse de 62 millions d'euros d'investissement dans la police nationale. La colère trouve aussi sa source dans les 23 millions d'heures supplémentaires non payées selon Alliance. "La mobilisation pourrait s'étendre sur une semaine en fonction de la réunion à Paris"; indique Idriss Rangassamy.