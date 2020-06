A la Une . Police : 479 infractions et 27 délits enregistrés ce week-end à La Réunion

Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 1 Juin 2020 à 17:22 | Lu 321 fois

Les effectifs de la Police Nationale ont réalisé sur le département 30 opérations

de sécurisation et de sécurité routière durant ce week-end prolongé.



188 fonctionnaires de la police nationale ont été mobilisés à cette occasion.



Les policiers de St-Denis et du Port ont également procédé à des opérations "anti-rodéos". 479 infractions et 27 délits dont 9 conduites sous l'empire d'un état alcoolique (taux compris entre 0,40 et 2,42 mg / l d'air expiré).