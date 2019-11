La grande Une Polémique autour du rougail saucisse: L'enfant des restaurateurs lynchés s'exprime

C'est une polémique autour d'un rougail saucisse qui enflamme depuis quelques jours la toile. Tout est parti de la vidéo d'un internaute critiquant violemment un food-truck dans le Var, allant jusqu'à insulter les gérants. La raison : l'internaute estime que le rougail saucisse servi par le "974 Margouillat Food Truck" - le nom a été récemment modifié - n'en est pas un.



Ce dimanche, un membre de la famille a réagi. Son post ci-dessous : Facebook:

​"Ce sont mes parents et ils se donnent coeur et âme pour partager et faire connaitre les saveurs de la Réunion, c'est un beau travail de partage car ils collaborent également avec deux familles 100% réunionnaises. ça leur tient à coeur de "promouvoir les couleurs de la Réunion" et de faire découvrir un peu de 974 dans le Var.

A tous ceux qui lisent ce message, sachez que ma famille respecte les plats traditionnelles de l'île, et en aucun cas ils sont dénaturés, car les produits utilisés sont 100% locaux (de la Réunion, je tiens à préciser pour certains ;) ) En tout cas je trouve injuste, déplorable, pitoyable ... Je crois qu'il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens envers cette personne, de faire un truc pareil. (Ne parlons de pas de celles qui apportent des méchants jugements sur des informations erronées)

1) Filmer quelqu'un à son issu (pour rappel C'est passible d'une amende de 45.000 € et d'un an d'emprisonnement.)

2) Insulter gratuitement

3) Juger sans même savoir quoi que se soit, car je tiens à préciser que ce buzz est né à partir d'un jugement totalement erroné ( Mais Mr merci pour le coup de pub :) car malgré la négativité, ils ont du soutient positif et merci à eux)

En tout cas merci à tout ceux qui les soutiennent car heureusement il y a pleins de personnes et ça fait chaud au coeur, de compter encore en grand nombre de réunionnais "accueillant, tolérant, tellement fiers de s'appeler la "Réunion"

Quand aux haineux à propos racistes, pas besoin de trouver l'exemple bien loin dans la vidéo " espèce de petite française à la con" / "coz creol déjà pour cuisiner creol" , et bien en restant polie Mr car on est quand même civilisés, trouvez une nouvelle occupation au lieu de faire chié le monde car ce n'est pas un bel exemple pour votre enfant !

Pour continuer de les soutenir un simple LIKE sur leur page suffit :) Merci pour eux et rdv sur 974 Le Margouillat Food Truck

Vous retrouverez d'ailleurs prochainement un communiqué sur la page " En tout cas merci à tout ceux qui les soutiennent car heureusement il y a pleins de personnes et ça fait chaud au coeur, de compter encore en grand nombre de réunionnais "accueillant, tolérant, tellement fiers de s'appeler la "Réunion"Quand aux haineux à propos racistes, pas besoin de trouver l'exemple bien loin dans la vidéo " espèce de petite française à la con" / "coz creol déjà pour cuisiner creol" , et bien en restant polie Mr car on est quand même civilisés, trouvez une nouvelle occupation au lieu de faire chié le monde car ce n'est pas un bel exemple pour votre enfant ! Les restaurateurs ont dû désactiver la fonction destinée à donner des avis sur Facebook. Ils expliquent :

​ "Suite à un évènement qui a prit des proportions énormes sur les réseaux sociaux, nous recevons des remarques, des illustrations déplacées et non justifiées à notre encontre par des individus, qui n'ont ni gouté ni même vu nos produits. Nous revenons vers vous très prochainement pour éclaircir cette affaire.

Nous tenons sincèrement à remercier les personnes qui nous ont adressé des marques de soutient N.P Lu 10342 fois







Dans la même rubrique : < > Il avait retrouvé de la dignité: Monsieur Chamand est décédé Le ministre de l'intérieur malgache évacué vers les urgences de La Réunion