Polémique autour de la coupe de banians à Manapany : La mairie répond

Alors que la coupe de banians fait grincer des dents à Manapany, la mairie de Saint-Joseph assure qu'il s'agit d'un élagage nécessaire pour protéger les piétons, les véhicules et le restaurant. Par Prisca Bigot - Publié le Mardi 17 Novembre 2020 à 17:56 | Lu 854 fois

Après l' interdiction d'accès au "Ti Coin Charmant" , c'est l'élagage de banians qui fait polémique à Manapany, Saint-Joseph. Dimanche 8 novembre dernier, des citoyens ont accroché symboliquement des rubans rouges autour de ces "pié d'bwa" qui servent d'abris au gecko vert de Manapany, espèce endémique en danger critique d’extinction. Leur crainte : qu'ils soient coupés à cinq mètres de hauteur.

"Cinq banians du parking vont être élagués", nous confirme la mairie, soulignant qu'il s'agit d'"un élagage réglementaire qui se fait tous les 3 ou 4 ans". "Il y a 6 ans, un banian avait été retrouvé dans le bassin après le passage d'un cyclone. Ce qui avait posé problème vu que la sève est urticante", rappelle Emeline K'bidi, adjointe à l'aménagement à la mairie de Saint-Joseph.



"Il y a un équilibre à trouver"



"Depuis, un élagage régulier est réalisé par une entreprise spécialisée sous contrôle de nature Oi, dans le cadre d'un protocole élagage qui sera renouvelé lors du conseil municipal de décembre prochain", ajoute-t-elle.



Pour l'élue, la mairie réalise ainsi son devoir de police. "Si on ne le fait pas, on risque d'avoir des dégâts sur les véhicules, les piétons ou encore le restaurant", explique-t-elle. "Il faut savoir que le banian n'est pas une espèce endémique et n'est pas l'habitat naturel du gecko de Manapany. Il y a un équilibre à trouver entre la sécurité de l'habitat du gecko et la sécurité des personnes et des biens", ajoute celle qui reproche aux contestataires de faire circuler des "amalgames" et "de la désinformation "



Concernant l'avenir du jardin de Manapany, "cela va dépendre de l'avenir du festival", indique l'adjointe. "S'il n'y a plus d'association, le site pourra être mis à disposition de plusieurs projets". Soulignant que "le jardin reste dans le domaine privé", elle précise que "le projet n'est pas arrêté. Pour le moment tout est gelé "





