Pôle emploi et la Chambre de Métiers s'engagent à collaborer

Une convention a été signée ce vendredi entre la chambre de métiers, représentée par son Président, Bernard Picardo, et Pôle emploi Réunion, représenté par son Directeur Régional, Michel Swieton.



Objectif : conjuguer leurs offres de services pour une "meilleure complémentarité et optimisation de leurs interventions". La convention se donne ainsi pour objectif d’améliorer les réponses proposées aux besoins de recrutement des entreprises et de favoriser le retour à l’emploi salarié et la création-reprise d’entreprise.



Outre la lutte contre le chômage, cette convention permet d’apporter une réponse aux entreprises artisanales dans la recherche de leurs futurs collaborateurs, sous statut d’apprenti.



Elle vise en effet notamment à informer et promouvoir les métiers de l'artisanat auprès des demandeurs d’emploi, favoriser l’accès à l’apprentissage des jeunes demandeurs d’emploi, prévenir le décrochage, répondre efficacement aux besoins des entreprises qui recrutent ou encore sécuriser les parcours des apprentis.