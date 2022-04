Communiqué Pôle emploi Réunion et la CGSS s’associent "pour une meilleure prise en charge des assurés demandeurs d’emploi"

Ce mercredi 13 avril, Angélique GOODALL, directrice régionale de Pôle emploi Réunion et Benoît SERIO, directeur général de la CGSS Réunion ont signé une convention de partenariat afin de renforcer les collaborations locales déjà existantes pour "lutter contre le renoncement aux soins" et "faciliter et sécuriser le passage à la retraite des demandeurs d’emploi." Par ?.P - Publié le Mercredi 13 Avril 2022 à 14:33

Le communiqué :



Ce partenariat vient renforcer les axes de collaboration entre les deux institutions. Elles partagent une ambition commune au profit des plus fragiles mais aussi des autres publics communs aux deux organismes publics. La convention participe à l’inclusion des publics fragiles dans le système de santé et à l’amélioration de leur accès aux droits et aux soins.



LES PARTENAIRES S’ENGAGENT À TRAVAILLER CONJOINTEMENT AUTOUR DES OBJECTIFS SUIVANTS :

• Un renforcement des relations entre les partenaires pour favoriser la circulation d’information nécessaire à un travail efficient.

• Un renforcement de l’information et de l’orientation des publics fragiles vers les services et dispositifs mis en œuvre par les partenaires

• Une prévention des ruptures de situation dans le cadre de changement de statut de l’usager

• L’accès aux soins des usagers.



CES OBJECTIFS SE TRADUISENT EN ACTIONS CONCRÈTES SE DÉCLINANT EN 4 DOMAINES D’INTERVENTION :

• La connaissance mutuelle des services de chaque organisme pour favoriser l’accès aux droits et aux soins Santé et Retraite de l’usager

• Une collaboration pour éviter les ruptures de droits avant le passage à la retraite

• Une collaboration pour garantir l’accès aux droits et aux soins des publics fragiles

• Des axes de collaboration adaptés au territoire de La Réunion



LA COLLABORATION S’ÉTEND AU-DELÀ DE CES ASPECTS POUR ENVISAGER D’AUTRES INTERVENTIONS COMMUNES QUI RELÈVENT DE LEURS CHAMPS D’INTERVENTION, TELLES QUE :

• Le partage d’information pour agir contre la fraude aux prestations sociales

• Le déploiement d’une veille socio-économique permise par la richesse des bases de données

• Une information sur les dispositifs destinés aux employeurs



L’enjeu principal reste le service rendu au public, pour qui nous voulons rendre les démarches plus simples et l’information plus accessible