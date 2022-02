Cyclone - Batsirai Pôle emploi : Réouverture des agences lundi, les services à distance de nouveau opérationnels

Les agences de Pôle emploi rouvrent lundi. Les services à distance seront de nouveau opérationnels à compter de 9h ce vendredi. Par N.P - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 08:35

Le communiqué :



Le cyclone tropical intense Batsirai a fortement impacté La Réunion. Les équipes de Pôle emploi travaillent, dès la levée de l’alerte rouge, à la réouverture des agences et des services en ligne pour assurer le suivi des demandeurs d’emploi et l’accompagnement des entreprises.



Vos agences ouvrent lundi



Les agences restent fermées, ce vendredi 4 février mais les équipes sont sur le pont pour sécuriser les locaux accueillant du public et permettre leur réouverture dès lundi. La liste des agences ouvertes lundi sera communiquée dans les meilleurs délais.



=> Dès lundi :



Pôle emploi ouvre ses agences selon les modalités suivantes :



Lundi, mardi et jeudi :



de 7h30 à 11h30 : accès libre



de 11h30 à 16h00 : accueil sur rendez-vous





Mercredi :



de 7h30 à 11h30 : accès libre



de 11h30 à 13h00 : accueil sur rendez-vous



Vendredi :



de 7h30 à 11h30 : accès libre





Privilégiez les services à distance



Les services à distance seront de nouveau opérationnels dès aujourd’hui à compter de 9h30 et jusqu’à 11h30.



3949, numéro unique pour faciliter les échanges



Les conseillers emploi restent joignables pour toutes questions et toutes demandes d’informations sur les démarches à effectuer pour s’inscrire, sur les règles d’indemnisation, et sur l’offre de services complète sur la recherche d’emploi.







3995, numéro unique pour les entreprises





Les conseillers Entreprises sont disponibles pour répondre à toutes les questions. Sur simple appel, les entreprises peuvent déposer leurs offres d’emploi ou bénéficier de conseils sur les dispositifs d’aides à l’embauche, les types de contrats existants, le niveau de salaire ou la meilleure façon de mener à bien un recrutement.



Connectez-vous à votre espace personnel



Les demandeurs d’emploi peuvent accéder à leur tableau de bord personnalisé depuis la page d’accueil Le cyclone tropical intense Batsirai a fortement impacté La Réunion. Les équipes de Pôle emploi travaillent, dès la levée de l’alerte rouge, à la réouverture des agences et des services en ligne pour assurer le suivi des demandeurs d’emploi et l’accompagnement des entreprises.Les agences restent fermées, ce vendredi 4 février mais les équipes sont sur le pont pour sécuriser les locaux accueillant du public et permettre leur réouverture dès lundi. La liste des agences ouvertes lundi sera communiquée dans les meilleurs délais.Pôle emploi ouvre ses agences selon les modalités suivantes :de 7h30 à 11h30 : accès librede 11h30 à 16h00 : accueil sur rendez-vousde 7h30 à 11h30 : accès librede 11h30 à 13h00 : accueil sur rendez-vousde 7h30 à 11h30 : accès libreLes services à distance seront de nouveau opérationnels dès aujourd’hui à compter de 9h30 et jusqu’à 11h30.3949, numéro unique pour faciliter les échangesLes conseillers emploi restent joignables pour toutes questions et toutes demandes d’informations sur les démarches à effectuer pour s’inscrire, sur les règles d’indemnisation, et sur l’offre de services complète sur la recherche d’emploi.3995, numéro unique pour les entreprisesLes conseillers Entreprises sont disponibles pour répondre à toutes les questions. Sur simple appel, les entreprises peuvent déposer leurs offres d’emploi ou bénéficier de conseils sur les dispositifs d’aides à l’embauche, les types de contrats existants, le niveau de salaire ou la meilleure façon de mener à bien un recrutement.Connectez-vous à votre espace personnelLes demandeurs d’emploi peuvent accéder à leur tableau de bord personnalisé depuis la page d’accueil www.pole-emploi.fr . Cet espace permet de s’inscrire ou désinscrire, de suivre une demande d’allocation, de consulter les offres, d’envoyer un mail au conseiller emploi…