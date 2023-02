Communiqué Pôle emploi : Les journées des métiers de l'agriculture se tiendront du 6 au 10 février

En organisant les Journées des métiers de l’agriculture du 6 au 10 février, Pôle emploi souhaite "renforcer l’attractivité du secteur, faire connaître ses métiers et ses formations, faciliter les recrutements des entreprises et également susciter des vocations." Par N.P - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 16:54

Le communiqué :



L’agriculture est au cœur de l’économie réunionnaise et représente 1% de l’ensemble des salariés sur l’ensemble du territoire. En 2021, le secteur comptait plus de 1200 projets de recrutement et près de 3237 déclarations préalables à l’embauche. Le monde agricole ne cesse d’évoluer, les compétences attendues des professionnels agricoles se diversifient, la technicité des emplois s’accroît et de nouveaux métiers apparaissent. La filière agricole recrute dans plusieurs secteurs d’activités : cannière, avicole, fruitière, maraichères et mécanique agricole.



Au cours de ces Journées des métiers de l’agriculture, plusieurs évènements vont être organisés pour faciliter la rencontre entre les professionnels du secteur, les demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion, les salariés en recherche de mobilité ou les jeunes en réflexion sur leur orientation. Parmi les actions des Journées des métiers de l’agriculture, des jobs dating, des réunions d’information et des journées portes ouvertes dans les exploitations pour faire découvrir les métiers de la filière agricole.



Retrouvez le programme des évènements via le lien ci-dessous :

Tous les événements des journées des métiers de l’agriculture à La Réunion

