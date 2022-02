Communiqué Pôle Océan : "Toutes les conditions sont réunies pour que les moustiques prolifèrent"

Pour Farid Mangrolia, le quartier du Pôle Océan est un terrain propice à la prolifération de la dengue. "Toutes les conditions sont ici réunies pour que les moustiques prolifèrent et continuent à contaminer les Dionysiennes et les Dionysiens", dénonce-t-il. Par N.P - Publié le Mercredi 23 Février 2022 à 10:31

Il est indéniable que la lutte contre les moustiques vecteurs de la dengue doit être réalisée de manière individuelle et collective. Cependant, la commune a un rôle déterminant dans cette lutte anti-vectorielle. J’habite au Petit Marché plus précisément dans le quartier Pôle Océan qui compte 3 hectares (30 000 m2) de mauvaises herbes en lieu et place d’anciennes habitations et commerces détruits par la municipalité il y a 20 ans, mais aussi d’un ancien parking aujourd’hui fermé depuis plus de 5 ans ! Toutes les conditions sont donc ici réunies pour que les moustiques prolifèrent et continuent à contaminer les Dionysiennes et les Dionysiens. C’est donc sans surprise que j’ai attrapé la dengue et que le bilan s’alourdit de jour en jour à cause de site comme celui-ci propice à la prolifération de moustiques en plein centre-ville ! Je demande expressément à Madame Le Maire, de faire le nécessaire pour éliminer toutes les sources de prolifération des moustiques sur l’ensemble du territoire communal sans exception.

Farid MANGROLIA, TOUS DIONYSIENS





