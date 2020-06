La grande Une Pôle Océan : La cour d'appel de Bordeaux rejette la requête de Mohammed Mogalia

La cour d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du commerçant dionysien qui demandait l'annulation des permis de construire du Pôle Océan. Par Sarah Minatchy - Publié le Vendredi 12 Juin 2020 à 14:49





C'est l'épilogue d'une bataille judiciaire qui aura duré deux ans et demi, et qui aurait pu signer la fin du projet, si toutefois la cour d'appel avait reçu



Rien ne s'oppose donc plus à ce que le projet soit mis en route, mais la candidate Ericka Bareigts indiquait hier à nos confrères du Quotidien que le projet n'est plus dans les priorités de son équipe. C'est fini, la cour d'appel de Bordeaux a décidé que la requête de Monsieur Mogalia n'aboutirait pas. Le commerçant du centre-ville de Saint-Denis demandait que les arrêtés du 6 juillet 2017 par lesquels le maire de Saint-Denis a délivré à la SSCV Océan Commerces un permis de construire pour le projet Pôle Océan soient annulés.C'est l'épilogue d'une bataille judiciaire qui aura duré deux ans et demi, et qui aurait pu signer la fin du projet, si toutefois la cour d'appel avait reçu les arguments de M. Mogalia . Elle a cependant estimé que le commerçant, en tant que particulier n'ayant pas à subir de préjudice direct quant à la construction du projet (étant donné qu'il habite à 900m du terrain et que la parcelle dont a été exproprié son père ne fait pas l'objet d'une rétrocession), n'a pas d'intérêt à agir. Autrement dit, son recours n'est pas recevable car il n'est pas propriétaire ou locataire de la parcelle. Monsieur Mogalia est donc débouté de sa requête, et condamné à payer 1500€ à la mairie et 1500€ à la SCCP Océan Commerces, au titre des frais et dépens.Rien ne s'oppose donc plus à ce que le projet soit mis en route, mais la candidate Ericka Bareigts indiquait hier à nos confrères du Quotidien que le projet n'est plus dans les priorités de son équipe.