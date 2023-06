Communiqué Pole Océan : "Ericka Bareigts et son équipe vacillent entre mensonges et incompétences"

Par Farid Mangrolia - Publié le Samedi 17 Juin 2023

En juin 2020 entre les deux tours des municipales Ericka Bareigts disait ceci concernant le pôle océan : « Dès que les élections seront terminées, nous aurons l’occasion de repartir sur le projet. »



Après les élections, elle a « changé » d’avis ou plutôt elle avait auparavant menti, car dès 2019 Annick Girardin ministre des outremers affirmait que l’opération ne se fera pas en disant ceci : « C’est vrai qu’on est très en retard sur les logements à La Réunion. Eh bien, on a une opération importante, la quadrilatère océan, qui est un projet qui était de 24 millions d’euros en AE, et qui ont été rendus entre 2018 et 2019, parce que cette opération ne se fera pas, elle ne se fera pas parce qu'il y a une défaillance effectivement du porteur du projet, c'est-à-dire de l'opérateur. » En résumé, ils (les socialistes) ne savent pas monter un projet.



L’idée d’un parc en lieu et place de logements (600) et de parkings (1200) hôtel et commerces n’est donc pas un choix, mais plutôt une manière de masquer dans un premier temps le mensonge puis dans un second temps leurs incompétences à mener à bien un projet d’envergure pour Saint-Denis.



Le cynisme de la maire de Saint-Denis est à son paroxysme quand elle prend en otage des enfants en leur mettant sur le dos ce choix insensé au vu de la crise du logement, de la difficulté de circuler et de trouver une place de parking au centre-ville.



La commune au lieu de proposer la rétrocession des terrains aux familles expropriés comme le veut la loi bafoue les droits de ces dernières en lançant un nouveau projet qui n’est pas d’utilité publique et qui n’a pas lieu d’être au vu de la situation de la commune.

Pour se défendre plusieurs familles ont saisi la justice pour demander réparation et les dates d’audience sont déjà prévues pour début septembre.



La mairie s’engouffre une énième fois donc dans un « nouveau projet provisoire » voué à l’échec dû à la jurisprudence sur ce même dossier.



Rappelons que la commune a déjà été condamnée en appel (cette condamnation a été confirmée en cassation.) à payer une famille expropriée des indemnités suite à l’abandon du projet initial.



J’ai à titre personnel demandé audience à la maire de Saint-Denis via un recours gracieux daté du 7 avril 2023 afin de lui convaincre de revenir sur sa décision. Une demande restée sans réponse. Un recours au tribunal administratif est en cours de préparation.