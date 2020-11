A la Une .. Pôle Emploi renforce son accompagnement auprès des jeunes

Pôle Emploi annonce le lancement de l’évènement « Dynamic Jeunes » du 1er au 18 décembre. Cette action a pour objectif d’orienter les 23 000 jeunes inscrits vers l’emploi au travers de plusieurs dispositifs. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 30 Novembre 2020 à 15:59 | Lu 101 fois

Le communiqué :

Pôle emploi Réunion renforce l’accompagnement des jeunes

demandeurs d’emploi

Du 1er au 18 décembre, évènement « Dynamic Jeunes »

Pour accompagner les jeunes demandeurs d’emploi, Pôle emploi a développé depuis plusieurs années maintenant un ensemble de solutions adaptées à leurs besoins et à leur niveau d’autonomie : AIJ, contrats aidés, suivi individuel ou ateliers collectifs pour améliorer sa recherche d’emploi et ses savoir-être professionnels, formations, services en ligne…



Pour faire face à la crise et accompagner les 23 000 jeunes inscrits, Pôle emploi Réunion donne une nouvelle ampleur à ses actions afin de « ne laisser aucun jeune demandeur d’emploi sans solution », ambition du plan #1jeune1solution annoncé par le Gouvernement.



Ce plan appelle plusieurs nouveautés dans l’action de Pôle emploi, dont les principales sont :

- le renforcement de l’Accompagnement Intensif des Jeunes (AIJ) avec près de 3000 jeunes suivis en 2020 et 30 conseillers dédiés au dispositif.

- la préparation de nouvelles formations qualifiantes ou pré-qualifiantes proposées en 2021 aux jeunes sans qualification (2650 formations financées par Pôle emploi en 2020)

- la mise en place chaque mois d’événements #TousMobilisés dédiés aux jeunes dans chacune des agences de La Réunion, dans le respect des consignes sanitaires prescrites par les pouvoirs publics.



Pour le mois de décembre 2020, Pôle emploi Réunion, avec la participation de ses partenaires, organise un évènement « Dynamic Jeunes » du 1er au 18 décembre.

Au cours de ces semaines, les agences vont mobiliser une palette de dispositifs pour aider chaque jeune à trouver une formation, un emploi, ou un accompagnement qui corresponde à ses besoins.



Au programme, dans toutes les agences de l’île :

- des actions de recrutement (job dating, promotion de profils…), de découverte de métier, de promotion d’offres de formation dans des secteurs qui recrutent ;

- des Webinaires en direction des jeunes et des entreprises ;

- des actions de promotion des mesures du plan, dont la mesure « CIE Jeunes » en direction des entreprises



Pour aller plus loin :



> La plateforme 1Jeune1Solution

Le ministère du travail met à disposition des jeunes et des entreprises un nouvel outil : une plateforme



Pour les jeunes, l’objectif est de faciliter les recherches autour de fonctions simples :

« je trouve un emploi », « je trouve une formation », « je trouve un accompagnement », « je participe à un évènement » et « je m’engage ».



Près de 300 offres d’emploi ont été proposées par Pôle emploi Réunion depuis l’ouverture de la plateforme.

Les événements proposés aux jeunes à La Réunion seront bientôt en ligne.



> La mesure CIE Jeunes

Destinée aux entreprises du secteur marchand, cette mesure permet aux employeurs embauchant des jeunes de moins de 26 ans (ou moins de 30 ans si le candidat est reconnu travailleur handicapé), de bénéficier d’une prise en charge de 47% du salaire brut.



Pendant 9 mois si l’embauche se fait en CDI

Pendant 6 mois si l’embauche se fait en CDD de 12 mois et plus

