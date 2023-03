A la Une . Pôle Emploi : Les auto-écoles dénoncent un marché public frauduleux devant le juge des référés

Un collectif d’auto-écoles attaque ce mardi le marché des permis des formations poids-lourds passé en 2019 entre Pôle Emploi et le centre de formation Georges-Hoareau. Devant une situation qualifiée de “monopolistique”, cette coalition des perdants du premier marché espèrent une meilleure répartition des financements des demandeurs d’emplois. Par MB - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 15:45

C’est à travers un référé contractuel que cette alliance de circonstance entre plusieurs auto-écoles espère faire plier Pôle Emploi dans sa décision de confier l’intégralité des formations poids-lourds, comme les permis, qualifiés de prestations de “permis secs” à un seul et unique centre de formation.



Auparavant, les demandeurs d’emplois se tournaient directement vers les centres de formation de leur choix, au moyen d’une AIF (aide individuelle à la formation). Mais en octobre 2019, c’est l’offre du centre de formation George-Hoareau qui remporte le marché public. Or, les autres auto-écoles de l’île estiment que les marchés subséquents concernant les permis secs n’ont pas fait l’objet de marchés publics. Alors que le lot visé par l’appel d’offres était estimé à 717.000 euros sur quatre ans, les lots qui s'y ajoutent ont représenté 1,4 million en 2022, et déjà 900.000 euros sur le premier trimestre 2023.

Une "imprécision" pointée du doigt



Une situation de marchés publics "frauduleux" que dénonce l’avocat des auto-écoles, Me Éric Dugoujon, devant le juge des référés. ”On est face à une explosion du budget du marché. Nous sommes loin du caractère ponctuel des marchés subséquents, mais nous sommes bien sur des marchés qui sortent de l’accord cadre”, affirme la robe noire.



“Il y a eu un manquement dans la transparence des marchés, avec des marchés que l’on ne peut pas contester car faits sans publicité, ni avis à candidature. On est face à une imprécision de la commande publique, qui cherche à ensuite à rajouter des choses qui sortent de l’accord cadre", poursuit Me Eric Dugoujon.



"Pôle Emploi créer de fait une rente de situation pour un centre de formation qui a pu acheter une cinquantaine de camions. Le tissu économique, avec des PME locales doit être pris en compte. Une situation qui a d’ailleurs alarmé la Région et la préfecture, sans réponse de Pôle-Emploi”, ajoute-t-il.

“Le marché public prendra fin en octobre prochain”



Du côté de Pôle Emploi, on réfute les arguments des requérants. Me Hugues Letellier rappelle que les AIF (aide individuelle à la formation) “ont été supprimées, car elles ne permettaient pas un contrôle de l’efficacité et de l'effectivité des formations professionnelles”.



En défense de l’organisme public, l’avocat souligne que le marché concerné a été signé en 2019 et ne peut plus être contesté 4 ans après. Ce dernier a été l'objet de reconduction tacite, rappelle la robe noire, et "n’est donc pas un nouveau marché" comme l'affirment les requérants.



L'avocat conteste la recevabilité du référé des auto-écoles car celles-ci n'étaient pas parties prenantes au contrat initial : “Une entité tierce à l’accord cadre venir demander l’annulation des marchés subséquents”.



Enfin, pour Pôle Emploi, la fin prochaine de ce contrat ne soulève pas de nécessité à agir car il ne reste que six mois à honorer dans le contrat contesté. “Pôle Emploi a une obligation de service public. C'est une mesure à prendre en faveur de l’intérêt général, en respectant la temporalité. Il prendra fin en octobre prochain”, poursuit Me Letellier.



La décision a été mise en délibérée et sera rendue dans le courant de la semaine prochaine.