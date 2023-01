A la Une .. Pôle Emploi : La baisse du taux de chômage à La Réunion n'est pas liée aux radiations

Le taux de chômage n’a jamais été aussi bas sur l’île mais reste bien plus élevé que dans l’Hexagone (17% à 18% contre 7% en France métropolitaine). Et ce n’est pas la seule spécificité de l’île en matière d’emploi. Par SF - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 06:25

Novembre 2022 détient un record de radiations à l’échelle nationale avec plus de 58.000 personnes radiées de la liste des inscrits en un mois. À La Réunion la tendance est totalement différente, avance le Pôle emploi de La Réunion.



“Aujourd’hui, notre plus grosse difficulté est non pas d’impliquer particulièrement les demandeurs d’emploi à réaliser leurs démarches de recherche d’emploi, mais plutôt à analyser les métiers qui recrutent et mettre en place des parcours pour que chacun s’oriente vers les bons métiers”, assure la directrice de Pôle emploi, Angélique Goodall.



Une équipe de conseillers effectuent des contrôles réguliers pour s’assurer “que les demandeurs d’emploi effectuent bien leurs recherches et sont présents lorsque nous les convoquons pour les accompagner”, précise-t-elle.

Un taux de radiation en baisse



Absence aux convocations ou aux ateliers injustifiés, en cas de manquements, l’inscrit reçoit un avertissement à radiation. La personne concernée doit expliquer son absence dans un délai de 10 jours sous peine d’être radiée. Une configuration qui n’est pas majoritaire.



“Sur ces manquements, nous avons un taux de radiation qui est très très faible et qui n'a pratiquement pas bougé depuis deux ans”. Le taux de radiation en cas de détection de manquements est même en baisse à La Réunion en 2022, avec 31% en 2022 contre 35% en 2021.



“Une bonne partie des demandeurs d’emploi qui n’ont pas fait leurs démarches ne font pas de recours contre cette décision de radiation”, ajoute Angélique Goodall qui poursuit : “Très souvent, en réalité, ils ont décidé de se radier d’eux-mêmes parce qu’ils ont trouvé un emploi”.



Autre motif de radiation : le travail dissimulé. En cas de suspicion, une équipe de conseillers mène l’enquête. “On peut être amené dans certains cas à prononcer des radiations après enquête”.



Les radiations sont temporaires. Près de 90% des radiations prononcées ont une durée d'un mois. “Un acte fort qui rappelle au demandeur d’emploi qu’il y a des règles à respecter. Après cela, nous encourageons la personne concernée à revenir, dans le respect des règles", conclut-elle.

Les nouveaux chiffres du chômage à La Réunion



Les chiffres du marché du travail du quatrième trimestre 2022 ont été publiés par les Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion ce 25 janvier. Au quatrième trimestre 2022, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 119 080. Ce nombre baisse de 0,3% sur le trimestre (soit –400 personnes) et de 6,1% sur un an