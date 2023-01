Communiqué Pôle Emploi : L’agence de Ste-Marie reste fermée ce lundi

A cause des importants dégâts causés par les dernières intempéries à l’agence de Sainte-Marie, le Pôle Emploi ne peut toujours pas accueillir le public en toute sécurité. Par conséquent, l’agence est fermée aujourd’hui, lundi 30 janvier. Par NP - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 08:52

Communique du Pôle Emploi :



En raison des dernières intempéries et des dégâts causés, l'agence Pôle emploi de Sainte-Marie sera fermée aujourd’hui, lundi 30 janvier 2023. Le public peut se rendre dans les agences de proximité à Moulin et Saint-André.



Nous vous informons que les entretiens programmés en visio sont confirmés et maintenus et pour toutes demandes nos services restent mobilisés au 3949.



Nous nous excusons pour les désagréments et vous remercions pour votre compréhension.