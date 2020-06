La grande Une Pôle Emploi : Des annonces frauduleuses pour arnaquer les chômeurs réunionnais

Difficile de savoir combien il y en a, ou encore comment elles sont arrivées là. Pourtant aujourd’hui, elles semblent pulluler sur le site internet de Pôle Emploi : des offres frauduleuses, qui cachent en fait une arnaque à grande échelle, et dans laquelle de nombreux demandeurs d’emploi désespérés pourraient tomber. Un fléau qui touche désormais aussi La Réunion. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 23 Juin 2020 à 09:34 | Lu 1006 fois

Voici maintenant plusieurs mois que cette jeune Dionysienne est à la recherche d’un emploi. Forte de son expérience et de son professionnalisme, elle a déjà envoyé plusieurs dizaines de candidatures. Mais quelle a été sa surprise lorsqu’elle voit arriver en guise de réponses, des mails remplis de fautes, lui proposant de signer son contrat de travail uniquement après une semaine d’essai, ou encore refusant d’indiquer l’adresse et le nom de l’entreprise pour laquelle elle devrait potentiellement travailler. La jeune femme flaire immédiatement l’arnaque sur une demi-douzaine de réponses positives, mais combien avant elle sont peut-être tombés dans le panneau ? L’arnaqueur tente de faire encaisser un chèque à ses victimes Avec le taux de chômage que l’on connaît sur notre territoire (plus de 24% de la population active en 2018), la pratique est d’autant plus choquante, car les demandeurs d’emploi qui postulent à ces offres frauduleuses reçoivent systématiquement une réponse positive, indiquant que leur candidature a été retenue. L’e-mail envoyé par l’arnaqueur donne ensuite une série d’instructions à suivre dont voici un extrait (les fautes d’orthographe et de syntaxe ont été conservées): "Avant votre prise de fonctions et afin de préparer votre contrat de travail , nous allons vous mettre en contact avec le comptable afin de vous établira un chèque de 1650€ qui serviront à une semaine de votre salaire soit 300€ que vous allez garder comme avance sur salaire vous permettant de s'apprêter et se déplacer durant le 1 er mois de travail afin d'éviter le retard et les 1350€ restantes que vous enverrez au concessionaire particulier qui s 'occupera de l'achat de vos tenues de travail (en nombre suffisant) et un nouveau outil de communication. Concernant la tenue, le couturier du fabricant vous contactera pour prendre vos mesures."

Une technique pour blanchir de l’argent En se faisant passer pour un employeur potentiel, l’objectif de l’arnaqueur est de parvenir à faire encaisser un chèque à ses victimes. En passant par le compte en banque d’autres personnes, il peut ainsi blanchir de l’argent obtenu de manière illégale, ou encore casher un chèque volé.



La banque prendra plusieurs jours, voire semaines avant de détecter que le chèque est frauduleux. Et c’est dans ce laps de temps qu’il est demandé à la victime d’effectuer un virement pour différentes raisons, comme l’achat d’un uniforme de travail par exemple. Que fait Pole Emploi ? Des logiciels existent au sein du système informatique de l’établissement public pour détecter à l’aide d’algorithmes les annonces suspectes. Mais les arnaqueurs adaptent constamment leurs annonces pour passer entre les mailles du filet. Existe-t-il un contrôle de l’identité d’un employeur au moment de poster une annonce ? Sollicité juste avant la crise sanitaire, le Pôle Emploi de La Réunion ne nous a pas encore répondu. C’est pourquoi nous ne sommes pas en mesure non plus de donner les chiffres autour de ces annonces frauduleuses à La Réunion. Pôle Emploi condamné en 2018 Une demandeuse d’emploi, victime d’une arnaque du même type que celle décrite plus tôt, a fait reconnaître la responsabilité de Pôle Emploi face au tribunal administratif de Rennes. En 2018, elle avait répondu à une annonce frauduleuse et avait suivi les instructions de l’arnaqueur: après avoir encaissé un chèque, elle renvoie l’argent via des coupons Transcash pour un montant de 945 euros. Problème, sa banque rejette le chèque quelques jours plus tard. L’annonce avait été supprimée au bout d’une semaine par Pôle Emploi. Mais le service n’a pas prévenu les demandeurs qui y avaient postulé. Dès lors le tribunal a décidé de condamner Pôle Emploi à indemniser la Rennaise, et l’Etat à lui verser 1000 euros pour le préjudice matériel et moral. La jeune Réunionnaise demandeuse d’emploi que nous avons rencontrée explique n’avoir jamais été contactée par Pôle Emploi après avoir postulé à ces annonces frauduleuses, qui ont depuis été supprimées du site. Comment se protéger ? Sur son site internet, Pôle Emploi donne quelques consignes pour éviter de tomber dans le piège: • Ne donnez jamais vos données personnelles à un inconnu (votre numéro de sécurité sociale, le numéro de permis de conduire, votre RIB, numéros de compte, de carte bancaire, accès de connexions, etc.). Tout recruteur qui vous demanderait ce type d'information, avant même de vous avoir rencontré, doit être considéré comme suspect. • Protégez votre ordinateur ou votre périphérique en installant antivirus et pare-feu. • N’envoyez pas d’argent à un employeur potentiel. • Ne versez aucune somme d’argent en échange d’un contrat de travail potentiel ou pour suivre une formation préalable à l'embauche. • N'achetez jamais du matériel pour le compte de l’entreprise (ordinateur, ..) ou avancez de l’argent pour une location (voiture, ..). • N’acceptez aucune rétribution, de quelque nature que ce soit, de votre futur employeur tant que vous n’avez pas signé le contrat de travail. • Ne répondez pas aux offres non sollicitées d’emploi de personne que vous ne connaissez pas. • Ne poursuivez pas la communication si vous doutez de l’honnêteté de votre interlocuteur. • Soyez attentif aux propos de votre interlocuteur : par exemple, un recruteur qui, au cours de l’entretien, vous propose un poste différent de celui proposé dans l’annonce n’a peut-être pas réellement l’intention de vous embaucher en tant que salarié. N’hésitez pas à demander toute précision qui vous semble utile afin de vous assurer que l’offre proposée est bien réelle et sérieuse. "Votre meilleur atout en la matière reste encore votre propre discernement", indique notamment Pôle Emploi.



