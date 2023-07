A la Une . Poisson blessé au Jardin de l'Etat : Il s'agit d'une mue

Le Département s'exprime suite à l'inquiétude formulée par des visiteurs qui se promenaient au Jardin de l'Etat et ont vu un poisson blessé. Le Conseil départemental explique que le vétérinaire est informé de la situation et qu'il s'agit là d'une mue du poisson avant de rappeler que l'eau du bassin est claire et de bonne qualité. Voici le communiqué : Par NP - Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 à 15:40





Poisson blessé au Jardin de l'Etat "En réalité, l’eau du bassin est très claire voire transparente. Le poisson change de peau à cause de l’eau claire et cette mue l’oblige à se frotter contre les galets pour enlever sa peau, et c’est ça qui le blesse. Le vétérinaire est informé, le poisson devait être retiré lundi."