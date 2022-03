Pointe des Aigrettes : Accouplement de tortues, appel à la prudence lancé

Un accouplement de tortues vertes a été observé au niveau de la Pointe des Aigrettes. Nous demandons à l’ensemble des bateaux et des usagers sur le plan d’eau d’être particulièrement vigilants dans les jours à venir pour éviter les collisions.



Durant l’accouplement qui peut durer plusieurs heures, seule la femelle nage et doit déplacer sa masse et celle du mâle. Les tortues sont beaucoup moins mobiles et ont encore moins des facilité pour éviter les bateaux rapides.

les accouplements peuvent se renouveller. Les femelles pouvant s’accoupler avec plusieurs mâles.

Si vous observez un accouplement, ne pas s’approcher des tortues pour ne pas les déranger. Et faite remonter les informations et les photos à Kelonia

kelonia@museesreunion.re



Pour rappel: les reproductions et les pontes sont encore rares à la Réunion même si la situation est meilleure depuis les années 2000 (2 femelles observées en 2019)