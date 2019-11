Pointe des 3 Bassins: Nouveau record de température relevé par Météo France

La station METEO FRANCE de la Pointe des 3 Bassins située à proximité de la Saline rapporte une température sous abri de 34.1° à 13heures ce vendredi 22 Novembre 2019.



Il s'agit d'ores et déjà d'un nouveau record pour le mois de Novembre.



Le précédent datait du 20 Novembre 2015 avec 33.9°.



Ce relevé de 13heures n'est peut-être pas la valeur la plus élevée du jour. On suivra avec attention celui de 14heures.