Point sur les vigilances crues dans l'île

Suite aux fortes précipitations qui ont perduré cette nuit dans le Sud, la rivières des Remparts a été placée en vigilance crues jaune et la rivière Langevin est également toujours en alerte. Attention aux risques de submersion. A Saint-Louis, l'eau du radier du Gol a justement débordé sur la route.



Des pluies, bien que modérées, affectent également le secteur Est de l'Ile, sur des sols également bien imprégnés, et les cours d'eau les plus réactifs enregistrent des hausses de niveaux modérés, notamment la rivière des Marsouins qui a été placée en vigilance jaune.