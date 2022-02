Point sur les collectes des déchets suite au cyclone Batsirai

Quelques consignes à respecter pour la semaine prochaine :

Nous remercions les usagers de sortir leurs déchets la veille du jour de collecte ou avant 4h30 du matin le jour-même, pour ne pas gêner la circulation et de ne pas déposer leurs déchets à proximité des réseaux (compteurs, canalisations, réseaux aériens…), des clôtures, ….



Demain, samedi à partir de 6h, seront collectés uniquement les bacs bleus (ordures ménagères) des circuits non collectés jeudi et vendredi sur les communes de La Possession, Le Port et Saint-Paul.Un planning de rattrapage de la collecte sélective (bacs jaunes) non effectuée sur ces 3 mêmes communes sera proposé pour la semaine prochaine.A compter de lundi 7 février, toutes les collectes reprendront conformément aux calendriers 2022, y compris pour les déchets végétaux et encombrants.Les déchets végétaux et encombrants n’ayant pas pu être collectés pendant le cyclone (les 3 et 4 février) le seront dans le courant de la semaine prochaine.Les collectes ne pourront en effet pas être effectuées dans les voies glissantes, impraticables, non revêtues ou partiellement obstruées par de la végétation ou des lignes téléphoniques, électriques…Si vous êtes concernés par cette situation indépendante de notre volonté, nous vous remercions de votre patience et vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.Pour toute question ou tout signalement :- Contactez le Numéro Vert 0 800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion), du lundi au vendredi de 7h30 à 18h- Ou remplissez notre formulaire en ligne