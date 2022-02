Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Point sur la situation à 14h au Tampon

Suite à la réunion du PC ORSEC organisée par le Maire du Tampon, André Thien Ah Koon. Les équipes étaient réunis ce dimanche 20 février 2022.

Voici un état des lieux de la situation sur le territoire du Tampon :



Dès le passage en alerte orange, l'autorité municipale a procédé à l'ouverture des 12 centres d'hébergements. En cas d'urgence, les administrés peuvent contacter le numéro vert 0800 100 974.

Voici le lien vers les adresses des centres d'hébergement : https://bit.ly/Risque_Cyclonique2022



1/ Route Départementale de Bois Court (RD70 au niveau de la ravine de Bras de Pontho)

Le remplacement du radier du pont de Bras de Pontho a été effectué. Depuis le samedi 19 février, le coulage du béton est terminé ; un accélérateur de prise de béton et de durcissement a été ajouté et des essais sur les éprouvettes de béton afin d'évaluer le degré de résistance seront programmés.

Par conséquent, la route d'accès au Belvédère de Bois Court est interdite. Un communiqué sur la réouverture de la circulation aux usagers sera fait ultérieurement.



2/ Ecole de Bois Court :

Deux semaines après le passage de Batsirai, l'école de Bois Court comptent encore 5 classes fermées où les enfants travaillent toujours dans des conditions dégradées.

Suite à la fermeture de la route, les travaux de remise en état des bâtiments pourront se faire dès le rétablissement de la circulation afin que les élèves puissent réintégrer dans les meilleures conditions. Une communication ultérieure précisera la date d'ouverture des classes.



3/ Des travaux nécessaires à la sécurisation des radiers et des voiries communales ont été mis en oeuvre : élagage, sécurisation des radiers... etc



4/ Un effondrement a été constaté sur les berges de la ravine Blanche. Nous avons sollicité l'autorisation de l'Etat afin de mobiliser les équipes communales pour une intervention sur un domaine privé de l'Etat accompagné d'un géotechnicien certifié.



Cet effondrement engendre deux problèmes :

- une salubrité publique du déversement des eaux usées directement dans la ravine Blanche car le réseau des eaux usées a été emporté à cet endroit

- sécurité des usagers qui empruntent la voie à côté de la rive droite pour se rendre à leurs habitations. La chaussée a été en partie emportée.



5/ Arrêté concernant la fermeture des parcs (ci-joint l'arrêté)



Afin d'assurer la sécurité de la population, un arrêté de fermeture des parcs a été pris du dimanche 20 février jusqu'à la fin de l'évènement météorologique.

L'arrêté concerne :

Pars des palmiers

Parc Jean de Cambiaire

Jardin Marc Rivière

Parcours de Santé de la Pointe

L'ensemble des aires de jeux





Dans la même rubrique : < > Fin des travaux sur la route de Bois Court Conseil municipal du Tampon : Aide exceptionnelle à la coopérative SICALAIT