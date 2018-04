Point passage tempête Fakir

Le passage de la forte tempête tropicale Fakir a occasionné quelques dégâts sur le territoire de Saint-Paul. Si la ville a relativement été épargnée au niveau des inondations, le vent violent a provoqué des chutes d’arbres et de branches sur la chaussée. Notamment au niveau du front de mer mais aussi sur la Chaussée Royale et à la Grande Fontaine.De fait, la municipalité demande aux usagers d’éviter les déplacements ou de les limiter aux extrêmes urgences le temps pour les équipes municipales mais également celles de la Région et du Département d’intervenir et de dégager les voies.Par mesure de prudence, le centre d’hébergement Eugène Dayot, au centre-ville a été ouvert et accueille quelques sans domicile fixe.Au niveau de la distribution en eau potable, la Régie La Créole, informe qu’en raison de coupures EDF, des perturbations sont à prévoir dans la distribution d’eau potable. Les secteurs concernés sont : Le Guillaume, Tan Rouge, Villentroy, Sans Soucis, Bois-de Publier -Nèfles, Bellemène Canot.Enfin, les parents d’élèves sont invités à rester à l’écoute des informations sur une éventuelle réouverture des établissements scolaires demain mercredi. Les équipes municipales font tout le nécessaire pour la remise en état des écoles.