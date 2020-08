Point épidémiologique | Le virus de la dengue circule moins à La Réunion mais persiste dans certaines communes

Éliminez les gîtes larvaires : videz tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de votre domicile

Consultez un médecin en cas de symptôme

Protégez-vous et protégez son entourage contre les piqûres de moustiques Ces mesures de protection s’appliquent également aux personnes ayant déjà contracté la dengue.





Deux épidémies en cours ! Ces mesures de protection s’appliquent également aux personnes ayant déjà contracté la dengue.

Dans ce contexte d’inter-épidémie, où circulent la dengue et le coronavirus Covid-19, maintenez vos gestes de prévention et tenez-vous informés de l’évolution de la situation.Deux vedettes péi sont à l’affiche de la campagne de sensibilisation #noubatayansamb – Contre le Covid-19 et la dengue : l’artiste Maya Kamaty et l’ancien champion de handball Jackson Richardson. Vous aussi mobilisez-vous !