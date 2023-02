Point de situation sur la dengue à La Réunion

Éliminer et vider les eaux stagnantes qui peuvent constituer des gîtes à moustiques : coupelles, petits récipients, gouttières, pneus, plante…

Le nombre de cas reste à un niveau bas depuis le début de l’année. Toutefois, il est observé de nouveaux passages aux urgences pour la dengue sur la période.Les pluies actuelles sont des conditions plus favorables au développement des moustiques, vecteurs de la dengue. Dans ce contexte, une reprise de l’épidémie reste toujours à craindre dans les semaines à venir.La préfecture et l’ARS encouragent donc l’ensemble des réunionnais à poursuivre les mesures de prévention pour se protéger des moustiques et de la maladie.Au 15 février 2023, la situation est de 30 cas confirmés depuis le 1er janvier 2023 selon les données de Santé Publique France Réunion.Sur la période concernée, les cas sont répartis dans 6 communes : Saint-Paul, Saint-Denis, Saint-Louis, Saint-Pierre, Saint-Leu et Petite Ile.Pour se protéger des piqûres de moustiques et de la dengue, la préfecture et l’ARS encouragent l’ensemble des réunionnais à poursuivre les mesures de prévention :Si vous ressentez les symptômes, et pensez être malade de la dengue : Retrouvez la campagne de communication en cours sur le site internet de l’ARS La Réunion en cliquant ici La Ville de Saint-Paul, invite la population à être particulièrement vigilante face aux symptômes de la dengue et à consulter un médecin dès les premiers signes.