Point de 22h: La perturbation 94S continue à se diriger vers l'ouest/sud-ouest

La perturbation tropicale 94S est estimée à 22h (heure de la Réunion) à 700km dans l'est nord est des îles Agaléga. Elle se déplace vers l'ouest sud ouest.La signature satellite de ce système s'améliore graduellement (intensification de la convection et courbure cyclonique plus affirmée) et on peut penser que le Joint Typhoon Warning Center(Navy US) va numéroter le système TC 03S (le 3è de la présente saison de l'Hémisphère Sud) dans les prochaines 12h.Pour le moment, le système évolue à peu de choses près comme prévu : il devrait s'intensifier ces prochaines 48h tout en s'approchant d'Agaléga.Certains modèles le font passer à distance au sud est des îles d'autres au plus près (voir carte).Bulletin spécial pour Agaléga émis par la météo de Vacaos (MMS) : http://metservice.intnet.mu/warning-bulletin-special-weathe… En tout état de cause aucun danger pour Maurice et la Réunion pour les prochaines 48h.