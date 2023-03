Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Point d’étape – Travaux de modernisation du réseau d’eaux usées sur la RN1A à Saint-Leu





1/ Atelier situé au niveau du Crédit Agricole



L’atelier situé à proximité du Crédit Agricole a avancé et l’accès à la Rue Désert Dennemont est à nouveau possible.

Toutefois, cette phase de travaux s’avère être particulièrement délicate avec de fortes contraintes techniques : effondrement de chaussée, fouilles profondes, présence d’eau, … Le remblaiement des tranchées et leur réouverture entraînent un ralentissement conséquent de l’avancée du chantier.



En conséquence et afin de ne pas rallonger la durée des travaux dans cette zone, la chaussée ne pourra pas être rendue à la circulation ce weekend, sur la portion comprise entre le K et l’Auberge du Relais. La RN1A sera donc coupée à la circulation à ce niveau (cheminement piéton possible).



La nature des travaux à réaliser et les contraintes techniques évoquées plus haut, sur la portion comprise entre le K et l’agence Bourbon Voyages sont susceptibles d’entraîner sur d’autres weekends, une coupure de la RN1A au droit du chantier. Les usagers seront informés par les canaux habituels de diffusion.



2/ Atelier jonction RN1A / Rue du Lagon



A compter de ce vendredi 12h, la RN1A sera rendue à la circulation sur ce secteur, permettant l’accès à la Rue du Lagon, côté sud. Les travaux et les modifications de circulation reprendront ce lundi 3 avril : RN1A, Rue Général Lambert, barrée au niveau de l’accès à la Rue du Lagon

Mise en place d’un double sens de circulation au niveau de la Rue du Lagon avec un accès depuis le Boulevard de l’Océan et une régulation du trafic via un feu La fin de cet atelier est prévue, sauf aléas, le vendredi 7 avril 2023.



3/ Atelier Kélonia



Les reprises d’enrobés ont eu lieu cette semaine. La pose de réseau est terminée sur ce secteur.



4/ Atelier Rue Saint-Michel



Cet atelier consiste actuellement en la pose d’un poste de refoulement. La rue est fermée à la circulation.



Appel au civisme



Appel au civisme

Pour des raisons de sécurité et le bon déroulement du chantier, il est demandé à l'ensemble des usagers de bien veiller au respect de la réglementation mise en place temporairement, notamment les interdictions de circulation et de stationnement.





