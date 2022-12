La grande Une Poing américain, armes, stupéfiants : Les belles saisies des effectifs du PSIR et de la gendarmerie de Ste-Marie

Ce vendredi, les effectifs réservistes du Peloton de surveillance et d'intervention de la Réserve (PSIR), en présence des effectifs de la gendarmerie de Sainte-Marie, ont effectué un service commun de 13h à 19h, sous réquisition de la Procureure de la République de St Denis, dans le cadre de la Brigade Modulaire de Sécurisation (BMS). Par Régis Labrousse - Publié le Samedi 17 Décembre 2022 à 14:23

Ces contrôles ont eu lieu à Quartier-Français ainsi que dans plusieurs secteurs de Sainte-Marie (sentier littoral, zone d'activités de La Mare, pôle d'échanges de Duparc, Beauséjour) et ont permis de saisir aussi bien des armes blanches, des produits stupéfiants ou et même un poing américain.



Ces opérations se sont déroulées en présence de nombreux contrôleurs et médiateurs de Transdev et avait pour objectif de sécuriser les voyageurs ainsi que les chauffeurs ou contrôleurs de bus. Plus de 800 passagers et 31 bus ont été contrôlés.



L'étroite coordination entre la Gendarmerie et les agents de Transdev pour garantir la sécurité et la qualité du service est un enjeu dans le cadre des mobilités douces à la Réunion.



Fabrice Grolleau, Responsable Contrôle Médiation Sureté à Transdev et le commandant de compagnie de Saint-Benoit étaient présents aux côtés de leurs personnels durant les opérations.