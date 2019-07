Poème de Boris Gamaleya

Quel est cet homme

broyé

quel est cet homme

brisé

quel est cet homme roulé

à ce carrefour de l'histoire

crucifié d'ombres barbares

quel est ce flagellé

à genoux sous les crosses girant fauves

à l'ultime station de son chemin de croix

traversé tout à coup du train fou de son sang

lancé

dans le vide

dans la fumée hallucinante d'un cent millions

de tam-tams incendiés

dans la démence fulgurante de l'univers fracassé

dans le limbe d'un coma noyant le tocsin de

ses tempes

battant jusqu'à l'ultime carillon

battant jusqu'à l'ultime caillot

le rappel étranglé

de son cri innocent

quel est ce matraqué

sanglotant sous les éclairs d'acier

d'une volée de crosses



tombé pour ne jamais plus se relever droit

tombé pour ne jamais plus soulever sa croix

tombé pour ne jamais plus psalmodier sa foi

tombé pour ne jamais plus asseoir paria votre fortune

colonialistes assassins !

tombé pour ne jamais plus, bête télinga

tendre vers le sommet de son noir golgotha

ricanez assassins

crachez assassins

La Réunion jamais ne l'oubliera.



Extrait de La mer et la mémoire



Cet homme est François Coupou, assassiné à Saint-Denis en 1958