Communiqué PocPoc : Tous au compost, le projet des Alchimistes Péi

La communauté PocPoc, plateforme de financement participatif, présente le projet des Alchimistes Péi visant à revaloriser les déchets organiques. Par N.P - Publié le Mardi 11 Avril 2023 à 10:58

Le communiqué :



La communauté PocPoc est heureuse de vous présenter son nouveau projet de financement participatif lokal : Composter & nourrir nos sols ! avec Les Alchimistes Péi

https://www.pocpoc.re/campaign/54/tous-au-compost La campagne est allée très vite et il ne reste que quelques jours pour soutenir ce superbe projet de revalorisation de nos déchets organiques. LE PROJET Aujourd'hui à La Réunion plus de 90.000 tonnes de déchets alimentaires sont envoyés chaque année à l'enfouissement ! Parallèlement, nous importons près de 32.000 tonnes d'engrais chimiques pour notre agriculture !

Cette situation n'est pas une fatalité! Les Alchimistes, en partenariat avec les Jardins Familiaux du Chaudron, proposent de collecter, de trier et de valoriser tous les déchets organiques pour les composter et produire un fertilisant local et naturel 100% péi. "L'idée est ici de montrer qu'il est simple de valoriser les déchets organiques en milieu tropical. Il est urgent de stopper l'envoi à l'enfouissement de ces ressources naturelles pour transformer ces déchets en un compost organique, riche et local qui ira ensuite directement alimenter les jardins voisins et nourrir notre sol." LES ATOUTS - Valoriser nos ressources locales - Développer de nouveaux métiers non-délocalisables autour du recyclage, - Produire un fertilisant de grande qualité - Participer à (re)végétaliser la ville pour la rendre plus verte, plus agréable et plus durable A QUOI VONT SERVIR LES FONDS La campagne de financement participatif sur PocPoc financera l'achat et le déploiement de bacs à compost en vrac à installer au plus près des Réunionnais aux quatre coins de l'île. Tous les Réunionnais et Réunionnaises sont invités à participer pour encourager cette initiative. LES CONTREPARTIES Si vous continuer au projet sur PocPoc, les Alchimistes s'engagent à vous offrir des contreparties (des fiches pratiques sur le compostage, du compost en vrac, une visite du site…) C'est gagnant-gagnant. Comment Participer ? En se rendant tout simplement sur la plateforme péi PocPoc.re https://www.pocpoc.re/campaign/54/tous-au-compost