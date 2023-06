Communiqué PocPoc : "6 projets péi qui déchirent ont besoin de VOUS !"

La plateforme de financement participatif dévoile "les projets à impact positif" à l’honneur sur son site. Par N.P - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 15:26





Déjà de nombreuses contributions et un record battu !

De nombreux réunionnais et réunionnaises ont déjà contribué à financer plusieurs projets sur PocPoc. Un record a même été battu avec le projet "i Kronm sou la dan", financé en moins d'une semaine !



D'autres projets ont encore besoin de soutien pour financer des projets associatif et positifs pour le territoire. Et il n'y a pas de petit geste, toutes les actions comptent quand on fait appel à la force du collectif 💪



🍋I kronm sou la dan

C'est un record de vitesse sur PocPoc… Mais attention, la campagne continue !

Lucile, Nadine et Patricia, 3 passionnées de nature animale, végétale (surtout si ça se mange) ont à cœur de diffuser leur superbe outil pédagogique et poétique et des ateliers au travers de sirandanes à croquer !

➡ https://www.pocpoc.re/.../i-kronm-sou-la-dan-sirandanes-a...

-----

🎨 Un Reg'Art sur l'île

La Délégation péi du Téléthon assure un lien de proximité auprès des personnes atteintes de maladies neuro-musculaires et de maladies rares. Pour réenchanter leur quotidien, l'association souhaite financer des ateliers avec des artistes et intervenants locaux pour créer des projets artistiques et culturels qui se prêtent à la découverte de l’île.

➡ https://colibris.link/ar38E.

-----

☀ Oser Rayonner !

La Maison de la Sororité a créé un programme unique pour accompagner les femmes à Oser Rayonner ! 💜

Une superbe démarche d'entraide et d'apprentissage. En contribuant au projet, vous aidez l'association à rendre cet accompagnement accessible au plus grand nombre.

➡ https://www.pocpoc.re/campaign/62/oser-rayonner-accompagnement-a-l-initiative-des-femmes

-----

🌳Alon Planté Marmay

Après avoir planté + de 4000 arbres sur l'île, Hisse Un Arbre lance un programme d'éducation à l'environnement pour initier nos marmay à la biodiversité.

Rejoignez-les dans l'aventure pour financer des ateliers sur la biodiversité, des sorties à la découverte des forêts de La Réunion et la création avec les enfants d'un arboretum !

➡ https://www.pocpoc.re/campaign/71/alon-plante-marmay

-----

🏃Family Run

Sortez vos baskets, étirez vos muscles et préparez vous pour une journée incroyable ! L'association KA'FET Familial de Saint-André organise une journée sport et santé fabuleuse pour aider les enfants et leurs parents à bouger plus, à manger mieux et à bien se sentir dans leur peau.

➡ https://www.pocpoc.re/campaign/61/trail-familles

-----

🍲 Lam la mèr lam la tèr

Entre art et gourmandise, soutenez l’émergence d’un podcast original qui met en avant les habitants et leur rapport intime à l’alimentation au travers d’un "récit de cuisine », avec Rouge Bakoly et la délicieuse Mamy de Les Pâtissières.

➡ https://www.pocpoc.re/campaign/65/lam-la-mer-lam-la-ter-abracadabra-je-cree-ce-que-je-dis





Et ce n'est pas fini !

Il y a encore quelques surprises à découvrir sur la plateforme !





A très bientôt,



