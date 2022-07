A la Une . Pneus par centaine sur le littoral, chaton dans un sachet, détritus de fêtards... Le triste bilan de Band Cochon

Le bilan hebdomadaire de Band Cochon fait état de 46 dépôts sauvages. Par N.P - Publié le Samedi 9 Juillet 2022 à 15:09





Parmi les "trouvailles" : un chaton jeté dans un sachet plastique à proximité d'un cours d'eau à Sainte-Suzanne, des pneus par centaine sur le littoral de Saint-André, des "restes de fête", mais aussi des batteries et épaves de voiture. Le rapport hebdomadaire du site bandcochon.re , recensant les "cochonneries" de l'île, est déplorable. Douze "chasseurs" de déchets ont capturés 46 images de dépôts sauvages.Parmi les "trouvailles" : un chaton jeté dans un sachet plastique à proximité d'un cours d'eau à Sainte-Suzanne, des pneus par centaine sur le littoral de Saint-André, des "restes de fête", mais aussi des batteries et épaves de voiture.

Pêle-mêle, quelques légendes accompagnant les photos : - Détritus des fêtes des TEUFARDS d'étang salé. Vraisemblablement se réunissent au moins deux fois par mois du vendredi jusqu'au dimanche avec musique, lumières discothèques et groupes électrogènes générant énormément de pollution...on peut également trouver trace d'eux sur la route qui longe le campement endroit ou ils s'y parquent tout au long et jusqu'à l'entrée du sentier des pêcheurs. -Une centaine des pneus sur 1km du sentir littoral entre les galets -Lieu récurrent de dépôt sauvage dans Saint Denis -Quand le garage du coin chemin [...] décide vider sont atelier !! Voilà se que ça donne !! ???????



-Une nouvelle épave et l'éternel tas de merde du parking de l'école....



-Il y a un chaton dans ce sac jeté près d'un cours d'eau Liste des communes impactées par la traque cette semaine Le Tampon 25 Saint-Pierre 4 L'Étang-Salé 6 Salazie 5 Saint-André 2 Saint-Denis 2 Sainte-Suzanne 1 Saint-Paul 1 Total 46